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Eskişehirspor hocasını buldu

Eskişehirspor, Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz’i getirdi

26 Eylül 2017 Salı 13:20
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Eskişehirspor hocasını buldu

Eskişehirspor, Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz’i getirdi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu ve taraftarlar katıldı. Bir yıllık anlaşma öncesi konuşan Başkan Özeçoğlu, "Yücel hocamızla zaten cumartesi günü görüşmüştük. Görüştüğümüzde kendisi bize söz vermişti. ’Başkan siz Antep’e gidin, dönüşte konuşuruz’ demişti. O anlamda Yücel hocamız bugünden itibaren Eskişehirsporumuzun teknik direktörüdür. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. 3 puanın silinmesi, diğer taraftan yine puan silinmesi anlamında Eskişehirspor bugünlerde çok zorlu süreçlerden geçiyor. Hocamızla el birliği ile inşallah bu takımı sportif anlamda da düzlüğe çıkaracağız. O anlamda tekrar hocama teşekkür ediyorum" dedi.

"ZOR DURUMDA ELİMDEN GELDİĞİNCE YARDIMCI OLMAK İÇİN GELDİM"

Başkan Özeçoğlu’nun ardından konuşan Yücel İldiz ise, basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi. Eskişehirspor’un yaşadığı zor duruma rağmen elinden geldiğince yardımcı olmaya geldiğini ifade eden İldiz, "En son bir kaç ay önce galiba yarı final maçı öncesi ya da sonrasında sizlerle birlikte olmuştuk. Tabi gönül isterdi ki, Eskişehirspor da ligde olsun. Ama bugün burada ve gerçekten gördüğüm kadarıyla kulüp çok zor durumda. İstanbul’da çok değerli bir dostumla sohbet ederken, değerli başkanla tanıştık. Sinan Bey gerçekten çok değerli bir insan. Ben çok açık ve net söyleyeyim, nereye kadar gideceğiz, hep beraber göreceğiz. Futbol camiasının gerçekten böyle değerli insanlara, iş adamlarına ihtiyacı var. Bu anlamda Sinan Bey’in şahsında ve Eskişehirspor camiasının büyüklüğü çok net bir şekilde bildiğim için bu zor durumda elimden geldiğince yardımcı olmak için geldim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yücel İldiz, kendisini Eskişehirspor Teknik Direktörü yapan sözleşmeye 1 yıllık imzasını attı.

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