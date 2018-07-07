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Esteban özür diledi

Trabzonspor'da kampa katılmayan kaleci Esteban, teknik direktör Ünal Karaman'dan özür diledi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:01
Esteban özür diledi

Trabzonspor'da kaleci Esteban Alvarado'nun Slovenya kampına katılacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Trabzon'da 26 Haziran'da başlayan, 1 Temmuz'dan itibaren de Slovenya'da devam eden çalışmalarımıza çeşitli gerekçeler sunarak katılım göstermeyen Esteban Alvarado Brown, teknik direktörümüz Ünal Karaman ile görüşerek özürlerini iletmiştir. Karaman, Esteban'ı kamp kadrosuna dahil etmiştir. Oyuncumuz hafta sonu kampa katılarak çalışmalara başlayacaktır."

Açıklamada, Esteban'a ceza verilip verilmeyeceği ise yönetim kurulu ile teknik direktör Ünal Karaman'ın değerlendirmesi sonucunda karara bağlanacağı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 07.07.2018 15:06
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGFutbolEsteban Alvarado Brown
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