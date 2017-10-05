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Etik Kurulu'ndan G.Saray ve Tudor'a uyarı

TFF Etik Kurulu, Süper Lig'de geçen sezona Kardemir Karabükspor'da başlayan ancak sezon ortasında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Igor Tudor ile sarı-kırmızılı kulübe uyarı cezası verdi

05 Ekim 2017 Perşembe 15:15
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Etik Kurulu'ndan G.Saray ve Tudor'a uyarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Süper Lig'de geçen sezona Kardemir Karabükspor'da başlayan ancak sezon ortasında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Igor Tudor ile sarı-kırmızılı kulübe uyarı cezası verdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Tudor'un, Etik Kurulu talimatı madde 10'da dile getirilen 'bağlılık' ve 'dürüstlük' prensiplerini ihlal ettiğine ve somut ihlalin koşulları dikkate alınarak, Galatasaray ile Tudor'a ihlalin ağırlığıyla orantılı ve ölçülü olduğu takdir edilen uyarma yaptırımının uygulanmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi. TFF Etik Kurulunun 21 Ağustos'ta aldığı kararın, Tahkim Kurulu sürecinin ardından açıklandığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayIgor TudorKardemir KarabüksporSüper LigSÜPERLİGTFFTFF Etik Kurulu
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