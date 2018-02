"Eto'o 28 gol atsın sırtımızda taşırız"

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, sezon başından beri rakiplerinin kendilerine karşı çok sert oynadığını savunup, bunun neticesinde iyi oyuncularının sakatlanarak sahalardan uzak kaldığını belirterek, "Oyuncu kaybetmekten bıktık artık." dedi.

Yılmaz, bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda takıma dahil edilen oyuncuların adapte olamadığını anlatarak, şöyle konuştu: "Devre arası transfer döneminde biz de yoğurdu üfleyerek yiyelim dedik. Alacağımız oyuncuların özellikle kamuoyu tarafından kabul gören oyuncular olmasına dikkat ettik. Bir de şunun altının çizilmesini istiyorum; takımlar bize karşı çok sert oynuyor. Abdou Razack Traore gibi bir oyuncuyu sezon başında kaybettik. İkinci yarıda Yatabare'yi aldık. Onun da çenesi kırıldı. Hayret verici bir olay. Bize karşı çok sert oynanıyor. Neden? Türkiye Kupası'nı almış, Süper Kupa'yı almış bir takıma karşı her takım şu anda gardını alarak çok sert oynuyor. Oyuncu kaybetmekten bıktık artık. Abdou Razack Traore ilk yarı olsaydı büyük katkıları olurdu. Belki şimdi yaşadığımız sıkıntıları yaşamazdık."

"Hızlı bir şekilde yukarı tırmanacağız"

Başkan Yılmaz, ara transfer dönemini iyi değerlendirerek ligin önemli oyuncularını kadrolarına kattıklarını söyledi. Yeni transferleri Samuel Eto'o, Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare'nin sezonun ilk yarısında toplam 25 gole imza attığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "İnşallah bu arkadaşlarımız ikinci devre Atiker Konyaspor'a da önemli katkılarda bulunacaklardır. Bulunduğumuz yerden hızlı bir şekilde yukarı tırmanacağız. İlk yarıya bakıldığında sadece iki maç hariç genelinde takımımız iyi futbol oynadı. Buna Avrupa ve Türkiye Kupası maçları da dahil ama maalesef gol sorununu çözemediğimiz için istediğimiz puanları alamadık. İkinci yarıya da iyi başladık. İlk yarının son maçı Fenerbahçe, daha sonra Trabzonspor maçı ve iki tane Galatasaray kupa maçı. En son Aytemiz Alanyaspor ile oynadık. Çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz ama çok iyi oynadığımız maçları kaybettik. Bazen de böyle olabiliyor. Kötü oynayarak kazandık. İnşallah bundan sonra şansımızın da futbol kalitemizin de döneceği inancındayız."

"Konyaspor, borç bakımından Türkiye'nin en iyi takımı"

Fatih Yılmaz, yeni transferlerle mali anlamda bir sıkıntılarının olmadığını belirterek, Konyaspor'un borç bakımından hala Türkiye'nin en iyi kulübü olduğunu, ödeme açısından bir sıkıntılarının bulunmadığını bildirdi. Bir gazetecinin, "Takımın durumundan dolayı Mehmet Özdilek'in istifası söz konusu olabilir mi?" sorusuna Yılmaz, şu yanıtı verdi: "Geçmişteki başarılarımız tamamen güvenden kaynaklıydı. Hem yöneticilerimiz hem de futbolcu arkadaşlarımız karşılaşmaya 'Biz bu maçı alırız.' diyerek çıkıyorduk. Alanya'ya gittiğimizde 'Biz burada iki gol atarız.' dedik ve attık. O güven biz de var. Her maçta 'Biz gol atarız.' diyoruz artık. Zaten her maçta bir gol atıyorduk. Şimdi bunun üzerine bir gol daha koyarak, 'Her maçta iki gol atarız.' diyoruz. Ben sonuçlarla beraber hocamızla alakalı böyle bir olayın da yaşanacağına inanmıyorum."

"Eto'o 28 gol atsın sırtımızda taşırız"

Başkan Yılmaz, Eto'o'nun 1,5+1 yıllık sözleşmesinde bulunan gol sayısı maddesiyle ilgili, "Eto'o yeter ki 28 gol atsın. Biz sözleşmesini 1 yıl daha uzatalım. 28 gole katkı sağlayan bir oyuncuyu biz sırtımızda taşırız. Transferlerde geciktik ama kamuoyunun kabul ettiği transferler oldu. Bu konuda içimiz rahat. 20 ve 28 gol barajlarını da koyarak Konyaspor'un bir nevi geleceğini kurtarmış olduk. Bu oyuncular bu katkıyı yapacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Konyaspor'un yönetici, futbolcu ve taraftarlarıyla kenetlendiğini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti: "Eto'o dahil bütün oyuncularımız takıma büyük katkı sağlıyor. Eto'o bizden önce oynadığı takımlardaki birikimlerini şu anda Konyaspor'a tam olarak yansıtıyor. Son derece profesyonel ve işini çok ciddi yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hocamızla da bağı çok kuvvetli."

Eto'o ve Jahovic'in sözleşmeleri

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı da Eto'o ve Jahovic'in sözleşmeleriyle ilgili gazetecilerin sorusuna şu yanıtı verdi: "Konyaspor'a yeni transfer ettiğimiz oyunculara yeni maddeler ekledik. Mesela Jahovic ile 2,5+1 yıllık sözleşme yaptık. 2,5+1'in yaşanması için Jahovic'in son yılında 20 gol katkı sağlaması gerekir. Eto'o ile 1,5+1 yıllık sözleşme yaptık. Artı 1'in gündeme gelmesi için tekrar 1 yıl çalışmamız için bu sezonun ikinci yarısı ve önümüzdeki sezon 28 gole katkı sağlaması gerekir. Yani bütün yaptığımız transferlerde bırakın fazla para vermeyi, bu kadar hassas dengeleri tutuyoruz. Bunu, kulüp menfaati ve kamuoyunun söyleminin dışında akşam yatağa kafamızı koyduğumuzda huzurlu uyuyabilelim diye yapıyoruz."

Kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar da Atiker Konyaspor'un sezonun ilk yarısında güzel oyun sergilemesine rağmen istedikleri puana erişemediğini söyledi. Baydar, ara dönemde yaptıkları transferlerle Atiker Konyaspor'un ikinci yarıda puan anlamında hak ettiği yerde olacağına inandıklarını kaydetti.