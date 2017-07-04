Eto'o Bolu yolunda!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bir otelde dün kampa giren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay gözetiminde sabah antrenmanını gerçekleştirdi.
Otelin sahasındaki antrenmana ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan Antalya ekibi, daha sonra pas çalışması yaptı. Futbolcular yaklaşık 2 saat süren antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. Antalya ekibi, çalışmalarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Sağlık kontrolünden geçen Eto'o, kampa katılmak üzere Bolu'ya gitti
Sağlık kontrolünden geçen Eto'o, kampa katılmak üzere Bolu'ya gitti
Antalyaspor kaptanı Samuel Eto'o, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Lionel Messi'nin Arjantin'deki düğün törenine gittiği için kampa iki gün gecikmeli katılacak Kamerunlu yıldızın, Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Futbolcunun, Memorial Antalya Hastanesi'nde, Türkiye Futbol Federasyonunun kriterlerine göre sağlık kontrolüne tabi tutulduğu bildirildi. Eto'o'nun, sağlık kontrolünün ardından kampa katılmak üzere Bolu'ya gittiği kaydedildi.