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Eto'o için harekete geçtiler

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:10
Eto'o için harekete geçtiler

Çin basınında yer alan habere göre Çin 1. Ligi ekiplerinden Dalian Yifang, Samuel Eto'o'nun transferi için kesenin ağzını açtı. Hem Eto'o'ya hem de Dalian Yifang kulübüne yakın kaynaklara dayandırılan haberde iki taraf arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve son anda bir aksilik çıkmazsa Eto'o'nun yeni sezonda Çin'de forma giyeceği belirtildi. Çin'de transfer sezonu 28 Şubat'ta sona eriyor.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 18 maça çıkan Kamerunlu golcü 9 gol kaydetmişti. Yaklaşık bir senedir adı Beşiktaş ile anılan 35 yaşındaki oyuncu devre arasında kesin olarak takımda kalacağını açıklamıştı. Dalian Yifang'ı İspanyol Juan Ramon Lopez çalıştırıyor. 53 yaşındaki teknik adam Eto'o'nun formasını giydiği Mallorca ve Real Madrid Castilla'da da görev almıştı. Geçen sezon ligi 45 puanla 5. bitiren Dalian Yifang, Çin Süper Ligi biletini alamamıştı. Bu transfer döneminde Carlos Tevez, Oscar, Odion Ighalo, Axel Witsel, Alexandre Pato gibi isimler Çin'in yolunu tutmuştu. (ajansspor)
Son Güncelleme: 20.02.2017 17:18
Anahtar Kelimeler:
ÇinAntalyasporFutbol
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