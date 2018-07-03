Eto'o idmana katılmadı

Atiker Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, on birer dakikalık 3 seri üzerinden yapılan koşu ve açma-germe hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmana, izinli olan kaleci Serkan Kırıntılı, Samuel Eto'o, Deni Milosevic ve Wilfred Moke katılmadı.

Öte yandan, Atiker Konyaspor kafilesi yeni sezon 1. etap hazırlıkları için Bolu-Gerede'ye hareket etti. Yeşil-beyazlı ekibinin 16 Temmuz'da bitecek Bolu kampının ardından hazırlıklarına Hollanda'da devam edeceği öğrenildi.