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Eto'o Katar Spor'a gidiyor

Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor forması giyen Kamerunlu futbolcu Eto'o, Katar Spor Kulübü ile anlaştı

14 Ağustos 2018 Salı 13:44
Eto'o Katar Spor'a gidiyor

Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından Katar Spor Kulübü, Kamerunlu forvet oyuncusu Samuel Eto'o ile anlaştıklarını açıkladı.

İspanyol Xavi Hernandez ve Hollandalı Wesley Sneijder'den sonra Atiker Konyaspor ile sözleşmesini karşılıklı feshettiği 3 Ağustos'tan bu yana kulüpsüz olan Samuel Eto'o da Katar liginin yolunu tuttu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eto'o ile anlaşmaya varıldığı ve 37 yaşındaki golcünün akşam basına tanıtılacağı belirtildi.

Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde top koşturan Eto'o, 2015-2018 yılları arasında Antalyaspor, 2018 ara transfer döneminden sezon sonuna kadar da Atiker Konyaspor'da oynadı.

Eto'o, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 3 sezonu, sırasıyla 20, 18 ve 12 golle tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2018 13:47
Anahtar Kelimeler:
Katar Spor KulübüFutbol
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