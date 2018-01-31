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Eto'o, Konya'nın yolunu tuttu

Konyaspor'da, Samuel Eto'o ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandı

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:00
Eto'o, Konya'nın yolunu tuttu

Atiker Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Fatih Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, takımın Eto'o ile güçleneceğini söyledi. Önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Kendisini kulübümüzde görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Antalyaspor'a önemli katkılarda bulundu. Dünyanın çok önemli takımlarında da oynayarak futbolun zirvesine çıktı. Bu yüzden bize mutlaka katkıları olacaktır. Kendisine hoş geldin diyorum." diye konuştu. Önceki gün de Adis Jahovic ile sözleşme imzaladıklarını anımsatan Yılmaz, "Adis Jahovic'i bağrımıza basmıştık, bugün de Eto'o'yu bağrımıza basıyoruz. Takımımız hak ettiği yerde değil. İnşallah bu transferlerle takımımız hızlı bir şekilde yukarılara çıkacak. Kendisi kulübümüze katkı yapacak ve gerçek hak ettiğimiz yeri de bulacağız." ifadelerini kullandı.

"Konyaspor'u birlikte yükseklere çıkaracağız"

Samuel Eto'o da transfer sürecindeki katkılarından dolayı kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Antalyaspor'daki oyunculara ve yöneticilere de minnettar olduğunu dile getiren Kamerunlu yıldız futbolcu, şöyle devam etti: "Bu acı dolu bir durum ama bir gün beni anlayacaklardır. Çünkü futbol bir aşktır. Futbol hayatı kısa ve böyle de devam etmek zorundadır. Bilinmesi gerekir ki Antalya benim ikinci memleketim. Beni Konyaspor'a güvendikleri için çağırdılar. Futbol tenis oyunu gibi değildir, tek kişiyle oynanmıyor. Takım arkadaşlarına da ihtiyacınız var. Konyaspor'u birlikte yükseklere çıkaracağız. Tabii ki her oyuncu güzel, dolu bir statta oynamak ister. Bu anlamda taraftarlara da büyük iş düşüyor."

Kendisini 37 yaşında Konyaspor'a çağırdıkları için kulüp yönetimine teşekkür eden Eto'o, "Konyaspor büyük bir kulüp. Son başarılarına baktığımızda kupayı aldı, Avrupa'da oynadı. Futbol kariyerimin sonlarında bu planda yer almak beni heyecanlandırdı." yorumunu yaptı. Eto'o, hedefinin çok gol atmaktan ziyade takıma katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, "Tabii Jahovic'in gol atması önemli, ben ona yardımcı olacağım. Önemli olan takım oyunudur. Eğer futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'den teklif gelirse teknik direktör olarak devam edip, kupalar almak istiyorum." şeklinde konuştu.

Yeni transferler taraftarlarla buluştu

Basın toplantısının ardından yeni transferler Adis Jahovic ve Samuel Eto'o stada gelen taraftarlarla buluştu. İlk önce sahaya çıkan Jahovic, taraftarları selamlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada yeşil-beyazlılara seslenen Jahovic, Konyaspor'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti. Daha sonra 81 numaralı formasıyla sahaya çıkan Samuel Eto'o da tribünlerdeki taraftarları selamladı. Bir futbolseverin çiçek verdiği Eto'o, engelli bir taraftarla fotoğraf çektirdi, ülkesinin bayrağıyla basın mensuplarına poz verdi.

Eto'o, yaptığı konuşmada, tüm oyuncularla birlikte Konyaspor'u hak ettiği yere taşıyacaklarını vurguladı. Ardından iki futbolcu birlikte fotoğraf çektirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKonyasporSamuel Eto'o
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