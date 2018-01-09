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"Eto'o'nun kalmasını istiyorum"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Takımımız iyi bir kadroya sahip. Bu sezonu en iyi ve en doğru yerde bitirmeye çalışacağız" diye konuştu

09 Ocak 2018 Salı 14:52
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"Eto'o'nun kalmasını istiyorum"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve Süper Lig'i iyi bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hamzaoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncuların genel performansının iyi olduğunu belirten Hamzaoğlu, ilk yarıdaki kötü performansı konuşmanın kimseye bir faydasının bulunmadığını vurgulayarak, "Lige yeniden başlıyoruz. Takımımız iyi bir kadroya sahip. Küçük oyunsal eksikliklerimiz var. Halletmeye çalışacağız. İnşallah transfere ihtiyacımız olmadan, belki bir, iki transferle halledebiliriz. Bu sezonu en iyi ve en doğru yerde bitirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun 20 Ocak'tan itibaren takımla çalışmaya başlayacağını tahmin ettiklerini ifade eden Hamzaoğlu, Samir Nasri'ye ilişkin yönetim ile menajeri arasındaki görüşmelerin sürdüğünü, Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda bir karar alınacağını kaydetti. Hamzaoğlu, Eto'o'nun Antalyaspor'da kalmasını istediğini belirterek, "Bize hem oyun anlamında hem de saha dışında katkı sağlayacak bir oyuncu. Her zaman kalmasından yanayım." dedi. Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "İlk maçta alınan skoru telafi etmeye çalışacağız. İyi bir oyunla, kendi felsefemizi sahaya yansıtarak kupada devam etmeye çalışacağız. Kolay değil, ama imkansız da değil. İnşallah başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı hazırlıkları

Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bir süre salonda kuvvet ve ağırlık çalışmaları yaptı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, dar alanda pas, ikili mücadele ve gol çalışması gerçekleştirdi. Hamzaoğlu, antrenmanda futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.

Çalışmaya, sakatlığı süren Samuel Eto'o, Salih Dursun ve yönetim ile sözleşmesiyle ilgili görüşmeleri süren Samir Nasri'nin yanı sıra henüz kampa katılmayan Maicon, William Vainqueur, Sakıb Aytaç yer almadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Johannes Djourou ise fizyoterapist eşliğinde koştu.

AA

Son Güncelleme: 09.01.2018 15:02
Anahtar Kelimeler:
Süper LigHamza HamzaoğluFutbolAtilla Vehbi Konuk TesisleriAntalyaspor
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