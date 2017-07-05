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Eto'o takıma katıldı

Kamerunlu golcü Eto'o, takımla antrenmana çıktı

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Eto'o takıma katıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalya ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Göl çevresinde koşan futbolcular, bir saat  süren idmanı kültür-fizik hareketiyle tamamladı. Bu arada Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin Arjantin'deki düğününe katılan ve dün gece takımın bulunduğu otele gelen Kamerunlu golcü Samuel Eto'o, takımla antrenmana çıktı. Antrenmanı izleyen bazı taraftarlar da teknik direktör Çalımbay ile fotoğraf çektirdi. 

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