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Eto'o varsa sorun yok: 1-0

Spor Toto Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Antalyaspor Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti

18 Şubat 2017 Cumartesi 15:41
Eto'o varsa sorun yok: 1-0

Karşılaşmanın 5. dakikasına gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası ön çizgisinde Zeki Yıldırım ile ver-kaç yapan El Kabir'in sert şutunda, top az farklı üstten auta gitti.

18. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol kanattan gelişen atağında, Latovlevici'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Kerim Zengin'in kafa vuruşunda, top farklı bir şekilde dışarıya çıktı.

24. dakikada konuk ekibin atağında sol kanattan Lazarevic'in yerden gönderdiği topa, arka direkte boş durumda olan Yatabare'ye gelmeden ayak koyan Sakıp Aytaç, topu kornere gönderdi.

35. dakikada Eto'o'nun ara pasıyla rakip ceza sahasına giren El Kabir topu daha uygun durumdaki Deniz Kadah'a gönderdi. Deniz Kadah'ın vuruşunda savunmada Barış Başdaş topun kale çizgisini geçmesini önledi.

38. dakikada hızlı gelişen Kardemir Karabükspor atağında defanstan seken topu ceza sahasında önünde bulan Lazarevic'in vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

41. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpas çizgisinde boş durumdaki Seleznov'un kafa vuruşunda, kaleci Fornezzi topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısındaki ilk ciddi pozisyon ev sahibi ekip tarafından yaşandı. Eto'o'nun kullandığı serbest vuruşta Kamerunlu yıldız ceza sahası içine ortasını yaptı. Yapılan ortaya Karabük defans oyuncusu Latovlevici'nin ters kafa vuruşu üst direkten döndü. Antalyaspor 82. dakikada Samuel Eto'o'nun kafa golüyle Kardemir Karabükspor karşısında 1-0 öne geçti ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Antalyaspor, Kardemir Karabükspor'u yenerek puanını 34'e çıkartırken, Kardemir Karabükspor'da puanını 27'de kaldı.
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigAntalyasporKardemir Karabükspor
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