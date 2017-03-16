Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Çaykur Rizespor galibiyetiyle çok zor bir virajı geçtiklerinin altını çizdi. Deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Önümüzde Beşiktaş maçımız var. Her şeyden önce bir kere bugün gönlümüz Beşiktaş'la beraber. İnşallah çok iyi bir netice alırlar. Avrupa'da Türkiye'nin sesini duyurmayı sürdürürler, yollarına devam ederler. Ama bizim de mutlaka yukarıyı devam ettirmek istiyorsak kazanmamız gerekiyor. Kendi sahamız ve taraftarımız önünde kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Beşiktaş'ın bugün maç yapacak olması bizim için avantaj değil. Çünkü Beşiktaş sezon başından beri bu şekilde oynuyor. Kadroları çok geniş. Oynayacak oyuncuların yerini rahatlıkla dolduracak kapasitede oyunculara sahipler. Onun için bizim çok iyi bir şekilde konsantre olup oyundan hiç kopmamamız gerekiyor. Oyun disiplinine dikkat ederek, maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." "Beşiktaş'a saygımız sonsuz." diyen Çalımbay, "Benim tek düşüncem Antalyaspor'un başarısı. Bizim de burada bu maçı mutlaka en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Beşiktaş'a tekrar başarılar diliyorum. Çok iyi bir şekilde bitireceklerine inanıyorum. Çünkü Beşiktaş, Olympiakos'tan daha iyi bir takım." ifadelerini kullandı.
"Eto'o'ya Çin'den teklif var"
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile maç yapacak olmasının kendileri için avantaj olmadığını söyledi
16 Mart 2017 Perşembe 13:43
Bu haber kez okundu.
Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Çaykur Rizespor galibiyetiyle çok zor bir virajı geçtiklerinin altını çizdi. Deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Önümüzde Beşiktaş maçımız var. Her şeyden önce bir kere bugün gönlümüz Beşiktaş'la beraber. İnşallah çok iyi bir netice alırlar. Avrupa'da Türkiye'nin sesini duyurmayı sürdürürler, yollarına devam ederler. Ama bizim de mutlaka yukarıyı devam ettirmek istiyorsak kazanmamız gerekiyor. Kendi sahamız ve taraftarımız önünde kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Beşiktaş'ın bugün maç yapacak olması bizim için avantaj değil. Çünkü Beşiktaş sezon başından beri bu şekilde oynuyor. Kadroları çok geniş. Oynayacak oyuncuların yerini rahatlıkla dolduracak kapasitede oyunculara sahipler. Onun için bizim çok iyi bir şekilde konsantre olup oyundan hiç kopmamamız gerekiyor. Oyun disiplinine dikkat ederek, maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." "Beşiktaş'a saygımız sonsuz." diyen Çalımbay, "Benim tek düşüncem Antalyaspor'un başarısı. Bizim de burada bu maçı mutlaka en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Beşiktaş'a tekrar başarılar diliyorum. Çok iyi bir şekilde bitireceklerine inanıyorum. Çünkü Beşiktaş, Olympiakos'tan daha iyi bir takım." ifadelerini kullandı.