"Eto'o'ya Çin'den teklif var"

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Çaykur Rizespor galibiyetiyle çok zor bir virajı geçtiklerinin altını çizdi. Deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Önümüzde Beşiktaş maçımız var. Her şeyden önce bir kere bugün gönlümüz Beşiktaş'la beraber. İnşallah çok iyi bir netice alırlar. Avrupa'da Türkiye'nin sesini duyurmayı sürdürürler, yollarına devam ederler. Ama bizim de mutlaka yukarıyı devam ettirmek istiyorsak kazanmamız gerekiyor. Kendi sahamız ve taraftarımız önünde kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Beşiktaş'ın bugün maç yapacak olması bizim için avantaj değil. Çünkü Beşiktaş sezon başından beri bu şekilde oynuyor. Kadroları çok geniş. Oynayacak oyuncuların yerini rahatlıkla dolduracak kapasitede oyunculara sahipler. Onun için bizim çok iyi bir şekilde konsantre olup oyundan hiç kopmamamız gerekiyor. Oyun disiplinine dikkat ederek, maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." "Beşiktaş'a saygımız sonsuz." diyen Çalımbay, "Benim tek düşüncem Antalyaspor'un başarısı. Bizim de burada bu maçı mutlaka en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Beşiktaş'a tekrar başarılar diliyorum. Çok iyi bir şekilde bitireceklerine inanıyorum. Çünkü Beşiktaş, Olympiakos'tan daha iyi bir takım." ifadelerini kullandı.



"Motta'yı kazanmamız lazım"

Rıza Çalımbay , Beşiktaş maçı öncesinde Diego Angelo'nun sakatlığının bulunduğunu, Yekta Kurtuluş'un durumunun belli olmadığını, Samuel Eto'o'nun da ufak bir rahatsızlığı nedeniyle bugünkü antrenmana çıkmayacağını belirtti. Ailevi sorunları olan Ramon Motta'nın durumuyla ilgili basında bazı haberler çıktığını belirten Çalımbay, şunları kaydetti: "Motta bizim için çok önemli bir oyuncu. Ama gerçekten çok büyük sorunlar yaşıyor. Ülkesinden döndüğünde aşırı bir şekilde kilo vermiş, futbol oynayacak durumda değildi. Kendisine iki hafta izin verdik. Bu aralar geri gelmesi gerekiyor. Bu milli takım arasında onunla konuşup, değerlendireceğiz. Eğer faydalanabilirsek faydalanacağız. Bize çok lazım. Çok iş yapacak bir arkadaşımız. Bu sıkıntılı dönemini atlatmak istiyorsak, bizimle beraber olması gerekiyor. Hiç değilse antrenmanlara çıkması gerekiyor. Onu da tekrar kazanmamız lazım."

"Taraftar desteğine ihtiyacımız var"

Beşiktaş maçını iyi bitirebilmek için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, tribünlerin dolması durumunda karşılaşmanın final havasında olacağını söyledi. Özellikle kazandıkları deplasman maçlarında taraftarların inanılmaz destek verdiğinin altını çizen Çalımbay, "Son 10 maçtan 6'sı sahamızda. Bu maçlarda taraftarın desteğine gerçekten ihtiyacımız var. Bugüne kadar her türlü desteği verdiler. İnşallah bu maçta da bizim yanımızda olacaklardır." diye konuştu.

"Yusuf Çelik kendini kabul ettirdi"

Çalımbay, genç oyuncu Yusuf Çelik ile ilgili soru üzerine, Çaykur Rizespor maçından önce sol bek sıkıntısı yaşadıklarını ve bazı oyuncuları antrenmanlarda o mevkide denediklerini anlattı. Kimseyi farklı mevkide oynatmak istemediğini dile getiren Çalımbay, "Bu nedenle genç oyuncu Yusuf Çelik'e maçta görev verdim. Artık o kendini A takıma kabul ettirdi. En kritik maçta yer aldı. Çok da iyi oynadı. Onun için çok memnunum. İnşallah oynatmaya çalışacağız." diye görüşlerini aktardı.

Hedef, ilk 10

UEFA Avrupa Ligi yarışında yalnız olmadıklarını, birçok takımın bunu istediğini anlatan Çalımbay, bu nedenle hedeflerinin öncelikle ligi ilk 10 içinde bitirmek olduğunu söyledi. Çalımbay, "Önümüzdeki yıl bu takımın iskeletini koruyup, 5-6 tane çok iyi oyuncu aldığımız takdirde, hedefi sezon başından koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Eto'o gitmek istemiyor"

Rıza Çalımbay, Eto'o'nun son oynadığı maçlarda daha fazla sorumluluk almasıyla ilgi soru üzerine, Antalya'da göreve başladığında oyuncusunun kadro dışı olduğunu anımsattı. Eto'o'nun tekrar takıma dönmesinin ardından, ligin ilk yarısında iyi şeyler yaptığını dile getiren Çalımbay, devre arasında da Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'den transfer teklifleri aldığını hatırlattı. Eto'o'nun futbolu çok seven ve işine saygısı olan bir oyuncu olduğunu ifade eden Çalımbay, "Profesyonelliği dört dörtlük. Zaten oyunculuğuna kimse bir şey diyemez. Geldiğim günden bu yana Eto'o'dan memnunum. Saha içi ve dışında memnunum. Bana göre Antalyaspor'a çok şeyler veriyor. Antalyaspor açısından çok iyi bir marka. Aldığı paranın karşılığını veren çok iyi bir profesyonel." diye konuştu. Deneyimli teknik adam, Eto'o'nun önümüzdeki sezon da Antalyaspor kadrosunda olmaması için bir neden bulunmadığını, ancak oyuncusuna sürekli bir şekilde transfer teklifleri geldiğini vurguladı. Tekliflerin Çin dahil başka ülkelerden de geldiğinin altını çizen Çalımbay, "Kendisi karar verecek. Devre arasında 'gitmek istedikten sonra ben hiç tutmam.' dedim. Kendisiyle konuştuğumda, 'burada çok mutluyum, sadece problemim var.' dedi. Yönetimle konuştu ve sorunu çözdü. Kendisi gitmek istemiyor. Eto'o böyle olduktan ve kendini futbola verdikten sonra her zaman bizde yeri olur." diye görüşlerini aktardı.

Çalımbay, Emre Güral'ın durumuyla ilgili soru üzerine, oyuncusunun ilk 11'e girmek istiyorsa, mevkisindeki arkadaşlarıyla rekabet ederek, onlardan daha iyi olması gerektiğini sözlerine ekledi.