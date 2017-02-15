Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

EURO 2024'e resmen adayız

TFF Başkanı Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç'ın da katıldığı toplantıda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği yapmak için 2 Mart'ta başvuruda bulunacaklarını açıkladı

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:56
EURO 2024'e resmen adayız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenlemek için 2 Mart'ta adaylık başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Yıldırım Demirören'in katılımıyla TFF'nin Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin EURO 2024'e adaylığı açıklandı. Toplantıda konuşan Demirören, Türkiye'nin daha önce Avrupa Futbol Şampiyonası düzenlemeye 3 kez aday olduğunu ancak düzenleyemediğini hatırlatarak, "Hem Türk futbolu hem de ülkemiz adına hayırlı bir iş için bir araya geldik. Daha önce 3 kere müracaat ettiğimiz, bugün de 4'üncüsü için yola çıktığımız UEFA Avrupa Şampiyonası adaylığı için bir aradayız. Türkiye olarak da Allah kısmet ederse 2 Mart'ta adaylık başvurumuzu yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı stat hamlesine değinen Demirören, şunları kaydetti: "2018 Eylül ayında kazanan açıklanacak. Türkiye, Avrupa'da hatta dünyada son birkaç senede 32'ye varan stat yatırımıyla tek örnek ülke. Senelerce yapılan müracaatlarda maalesef 1 oyla olmak kaydıyla şampiyonayı alamadık. Bu sefer hem yönetim kurulu hem de ülke olarak bunu almayı hak ettiğimize inanıyoruz. Onun için bir yola çıktık. Bu uzun yolun ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu yolda, bugünden itibaren hep beraber, ortak hareket edeceğimize inancımın tam olduğunu belirtiyorum."

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası adaylık serüveni
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) düzenlemek için aday olduğunu açıklayan Türkiye, 4. kez Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için başvuruda bulunacak. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için 4. kez aday olan Türkiye, daha önceki 3 adaylığında başarılı olamadı. Türkiye 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için de aday olmuş, sonra adaylıktan çekilmişti.  EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012 ve EURO 2016'ya tek başına adaylık başvurusu yaptı. 

EURO 2008'de final oylamasında kaybetti
Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) ev sahipliği için Yunanistan ile ortak başvuruda bulundu. Türkiye-Yunanistan adaylığının yanı sıra Avusturya-İsviçre, Bosna Hersek-Hırvatistan, Danimarka-Finlandiya-Norveç-İsveç ve İskoçya-İrlanda ortak başvuru yaparken, Macaristan ve Rusya ise tek başlarına aday oldu.  Yedi adayın yaptığı tanıtımlardan sonra Rusya, Macaristan ve Bosna Hersek-Hırvatistan ortaklığı ön elemeyi geçemedi ve ilk tur oylamaya dahil edilmedi. İlk tur oylama sonunda Kuzey ülkeleri ittifakı (Danimarka-Finlandiya- İsveç-Norveç) ile İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı elendi ve Türkiye-Yunanistan ortaklığı ile Avusturya-İsviçre ortaklığı finale kaldı. Finalde EURO 2008 organizasyonu Avusturya-İsviçre ortaklığına verildi. 

EURO 2012'ye ilk kez tek başına aday oldu
Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2012) ev sahipliği yapmak için tek başına aday oldu. EURO 2012'ye Yunanistan, İtalya, Polonya-Ukrayna ve Macaristan-Hırvatistan ortaklıkları da adaylık başvurusu yaptı. Ön eleme oylamasında Türkiye ve Yunanistan elenirken, final oylamasında Polonya-Ukrayna ortaklığı EURO 2012 organizasyonunu kazandı. 

EURO 2016'da 2 rakiple yarıştı
Türkiye, UEFA 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ev sahipliği adaylığını finalde Fransa'ya karşı kıl payı kaybetti. 24 takımın yer alacağı ilk Avrupa Şampiyonası olan EURO 2016'ya ev sahipliği yapmak üzere beş ülkeyi temsil eden dört başvuru yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun Şubat 2009'da resmi başvuruda bulunduğu turnuvayı düzenlemek için Türkiye, İtalya ve Fransa tek başına aday olurken Norveç ile İsveç ortak adaylık başvurusunda bulundu. İsveç ve Norveç hükümetlerinin organizasyona finansal destek sağlamayacaklarını ülke futbol federasyonlarına bildirmesinin ardından İsveç-Norveç ortaklığı adaylıktan çekildiğini açıkladı. Cenevre'de yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında ilk tur oylamada İtalya elenirken, Türkiye ve Fransa finalde yarıştı. Finalde 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 7'si Fransa'yı, 6'sı Türkiye'yi seçince tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye kıl payı elenmiş oldu.

EURO 2020'ye aday oldu, sonra vazgeçti
Türkiye, UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) da aday oldu. TFF, daha sonra değiştirilen formatla Avrupa'nın 13 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak EURO 2020 için aday olmama kararı alındığı, EURO 2024 için adaylık çalışması başlatıldığını açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 15.02.2017 16:57
Anahtar Kelimeler:
2024 Avrupa Futbol ŞampiyonasıAdaylıkFutbolGençlik Ve Spor Bakanı Akif Çağatay KılıçTürkiyeTürkiye Futbol FederasyonuYıldırım Demirören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim