EURO 2024 şimdiden hazırız

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

EURO 2024'ün ev sahipliği adaylığı için belirlenen logonun tanıtıldığı toplantıda, Türkiye'nin sloganı ise 'Birlikte paylaşalım' olarak açıklandı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, federasyon yöneticileri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Fuat Guguloğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Şahin, beIN SPORTS CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin yanı sıra 2024 Spor Tanıtım Elçisi olarak seçilen Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Türk futbolunun Avrupa'daki gücüne güç katacak 2024 projemiz kapsamında düzenlediğimiz, logo ve sloganımızı tanıtacağımız lansmana hoş geldiniz." dedi. Demirören, EURO 2024 ev sahibi adaylığını 11 ay önce 15 Şubat'ta duyurduklarını hatırlatarak, "2 Mart'ta ise UEFA'ya resmi başvurumuzu yaptık. Süreç, aday şehir ve statları tespit etmemizle devam etti. Ardından 9 kentimizin vali ve belediye başkanları ile yoğun mesailer gerçekleştirdik. Bugün de 2024 yolculuğumuzda önemli bir günü birlikte yaşıyoruz." yorumunu yaptı.

TFF Başkanı, adaylık sürecinde en önemli kozlarından birinin de genç, modern ve enerjik statlar olduğuna vurgu yaparak, "Futbol altyapı yatırımında dünyaya örnek ülkeyiz. O kadar görkemli statlar yaptık ki UEFA, 2019 Süper Kupa'yı bize verdi, 2020 Şampiyonlar Ligi finaline adayız. Güçlüyüz, o finali de alacağız." ifadelerini kullandı. Aday şehirler hakkında ise Demirören, "İstanbul başta olmak üzere, Ankara'dan Eskişehir'e, İzmit'ten Bursa'ya, Konya'dan Antalya'ya, Trabzon'dan Gaziantep'e Türkiye'yi kapsayan 9 şehir ve 10 stadımızla mükemmel bir ev sahipliği için şimdiden hazırız. Aday şehirlerimizin hepsi, aynı zamanda birer turizm cenneti." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin geçen yıl dünyada en fazla turist çeken 6. ülke olduğunu belirten Demirören, adaylık süreci hakkında şunları söyledi: "2018'de de 40 milyon turist bekliyoruz. Bu rakam, ev sahipliğimiz ile katlanarak büyüyecektir. Halkımızın verdiği desteği, bizi 2024'e taşıyacak en önemli güçlerden birisi olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki hep birlikte 27 Nisan'da UEFA'ya mükemmel bir dosya sunacağız. Eylül ayındaki final oylamasında, inşallah kazanan Türkiye olacak. Bu organizasyonu istiyoruz. Çünkü futbola gönül vermiş bir ülkeyiz. Pes etmeyip, 4. kez aday olmamız, bu kararlılığımızın göstergesi."

Türkiye'nin köklü tarihi ile tüm Avrupa'yı ağırlamaktan onur duyacağını aktaran Demirören, "Türkiye, her geçen gün daha da büyüyen güçlü ekonomisiyle, UEFA'nın ulaşım, konaklama, güvenlik, altyapı beklentilerini en iyi şekilde karşılayacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu, vizyonu ve gücüyle futbol coşkusunu Avrupa sınırlarının ötesine taşıyacak kapasitededir. Türk ve Avrupalı gençlere futbolu daha çok sevdirmek, EURO 2024'teki en önemli misyonumuzdur. Hedefimiz, Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde unutulmaz bir anı bırakmak." şeklinde görüş belirtti. Türkiye'nin daha önce ev sahipliğini üstlendiği organizasyonların büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Demirören, şunları ifade etti: "Referanslarımız, 2005 Şampiyonlar Ligi, 2009 UEFA Kupası, 2013 20 Yaş Altı Dünya Kupası. Özellikle bundan sonraki süreçte en çok ihtiyacımız olan şey milli ruhumuz. Yani 2024 için kenetlenmeye ihtiyacımız var. Birlikte hareket ettiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunu bize en son Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımımız gösterdi. Sergiledikleri mücadele, taraftarımızla yaşadıkları coşku dünyaya örnekti. O gün stadı dolduran 42 bin kişi, bizim futbol aşkımızın simgesi oldu."

2024 Spor Tanıtım Elçisi olarak Ampute Milli Takımı oyuncularından Barış Telli'yi seçtiklerini açıklayan Yıldırım Demirören, "Bizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Barış Telli ile birlikte 80 milyonun kalbi 2024 için atıyor. Bu nedenle logomuzda heyecanımızı anlatan kalp, peşinden milyonları koşturan futbol topu, topun üzerinde yıldızımız ve 2024'ü temsil eden 24 rakamı yer alıyor. Tüm Avrupalılara çağrımız ise sloganımızdan belli, gelin futbol bayramını 'Birlikte paylaşalım'." şeklinde görüş belirtti.