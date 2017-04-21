Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü yapılacak derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, bu sezon zirvedeki rakiplerine karşı ev sahibi avantajını kullanamıyor.



Süper Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan iki ekip Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki takım için de pazar günkü derbi büyük önem taşıyor. Kritik müsabaka öncesinde gözler ev sahibi Galatasaray'ın iç saha, konuk takım Fenerbahçe'nin ise deplasmandaki performansına çevrildi.

Galatasaray, sahasında 12 puan kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 12 puan kaybı yaşadı. Ligde bu sezon Türk Telekom Arena'da 13 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın bu sezon iç sahada yaptığı maçlarda beraberlik çıkmadı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında yaptığı 13 maçta 32 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Bu karşılaşmalarda 27 puan toplayan Galatasaray, 12 puan kaybetti.

Zirvedekilere yenildi

Galatasaray, ligin ilk 5 sırasında bulunan Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a karşı karşı iç saha avantajını kullanamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Arena'da ligin 8. haftasında Trabzonspor'a 1-0, 10. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-1, 22. haftasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorlarla yenildi. Galatasaray, sahasındaki diğer yenilgisini de 20. haftada düşmeme mücadelesi veren Kayserispor'a karşı almıştı.

İç sahada golcüler Eren ve Selçuk

Galatasaray'ın bu sezon ligde sahasında yaptığı maçlarda en golcü oyuncular Eren Derdiyok ve Selçuk İnan olarak dikkati çekti. Türk Telekom Arena'da yapılan maçlarda Eren ve Selçuk, altışar gol atarken, Yasin Öztekin 5, Lukas Podolski 4, Wesley Sneijder, Sinan Gümüş, Armindo Bruma ikişer, Nigel de Jong, Josue Pesquera, Semih Kaya ve Garry Rodrigues birer gol kaydetti. Galatasaray'ın iç sahada bulduğu gollerden birini de Aytemiz Alanyasporlu futbol cu Gassama kendi kalesine gönderdi.

Fenerbahçe deplasmanda başarılı

Derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe ise ligde bu sezon deplasmanda lider Beşiktaş'ın ardından en başarılı ikinci takım olarak dikkati çekiyor. Dış sahada bu sezon 13 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 24 puan topladı. Fenerbahçe, 14 maçta 28 puan elde eden lider Beşiktaş'ın ardından en iyi deplasman performansını sergiledi. Sarı-lacivertli takım, dış saha maçlarında 25 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Deplasman golcüsü Sow

Fenerbahçe'nin bu sezon deplasman maçlarındaki en golcü ismi Senegalli Moussa Sow oldu. Sow, sarı-lacivertli formayla bu sezon deplasmanlarda 6 gol kaydetti. Bu oyuncuyu üçer golle Robin van Persie ve Aatıf Chahechouhe ikişer gollü Jose Fernandao, Jeremain Lens, Emmanuel Emenike ve İsmail Köybaşı takip etti. Fenerbahçe'de dış saha maçlarında Mehmet Topal, Ozan Tufan ile Josef de Souza birer kez gol sevinci yaşadı. Akhisar Belediyespor kalecisi Fatih Öztürk ile Aytemiz Alanyaspor'un savunma oyuncusu Kenneth Omeruo, kendi filelerini havalandırarak, Fenerbahçe'nin birer golüne imza attı.