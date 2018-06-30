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Ev sahibi Rusya'ya zor rakip

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşılaşacak ekiplerden İspanya'nın, aralarında oynadıkları karşılaşmalarda ev sahibi Rusya'ya büyük üstünlüğü bulunuyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:32
Ev sahibi Rusya'ya zor rakip

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacak İspanya ile Rusya arasındaki rekabette İspanya'nın, ev sahibi ekibe büyük üstünlüğü dikkati çekiyor.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak ve çeyrek finale yükselecek ekibin belirleneceği İspanya-Rusya karşılaşması saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Rekabette büyük fark

İki ekip, Rusya'nın Sovyetler Birliği (SSCB) dönemi de dahil olmak üzere toplam 12. maçına çıkacak. İspanya ile Rusya arasında geride kalan 11 maçın 5'i Sovyetler Birliği, 6'sı ise Rusya döneminde oynandı. Bu 11 karşılaşmada İspanya 6, Rusya 1 galibiyet elde edebildi, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın 18 golüne, Rusya 8 golle yanıt verebildi.

İlk maç 1964'te

İspanya ile Rusya arasındaki ilk mücadele 1964 Avrupa Şampiyonası finalinde oynandı. İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan final mücadelesini ev sahibi İspanya 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Üç farklı galibiyetler 2008'de

İki takım arasındaki en farklı galibiyetleri de İspanya elde etti. İspanya ile Rusya arasında 2008 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan iki maçı da İspanya 3 farklı kazanmayı başardı. Bu karşılaşmalar rekabetteki en farklı sonuçlar olarak da kayıtlara geçti. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İspanya 4-1 galip tamamladı. İki ekip aynı turnuvanın yarı finalinde de karşı karşıya geldi. İspanya ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren o karşılaşmayı da 3-0 galip bitirerek adını finale yazdırdı.

Son randevu geçen yıl

İspanya ile Rusya son kez geçtiğimiz yıl Saint Petersburg şehrinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-1 İspanya üstünlüğü ile tamamlanan hazırlık karşılaşması 3-3'lük sonuçla bitti.

Rusya'nın tek galibiyeti

Rusya'nın, İspanya karşısındaki tek galibiyeti Sovyetler Birliği döneminde geldi. Moskova'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Rusya ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 galip tamamlayarak rakibine karşı tarihindeki ilk ve tek galibiyetini kazandı.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
Futbol2018 FIFA Dünya KupasıRusyaİspanyaSon 16 Turu
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