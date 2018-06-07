Ev sahibinin kadrosu zayıf

21. FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya Milli Takımı, Sovyetler Birliği (SSCB) dönemi sonrası 4. kez katılacağı turnuvada ilk defa gruptan çıkmak istiyor.

Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay'ın bulunduğu A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Rusya Milli Takımı'nın turnuva öncesi form grafiği, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Ev sahibinin form grafiği

Rusya Milli Takımı'nın kalesini 1992'den 2002'ye kadar koruyan Stanislav Cherchesov'un, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından teknik direktörlüğe getirildiği Rusya, Dünya Kupası'na ev sahibi kontenjanından katılma hakkı kazandı.

Milli takıma gelmeden önce Legia Varşova'yı Polonya liginde şampiyonluğa taşıyan Cherchesov yönetimindeki Rusya, Dünya Kupası'nın provası niteliğindeki 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz, Meksika ve Yeni Zelanda ile A Grubu'nda mücadele etti. 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Rusya, 3 gol attığı ve 3 gol yediği gruptan çıkmayı başaramadı. 2018'de oynadığı hazırlık maçlarında Brezilya, Fransa ve Avusturya'ya yenilen Rusya, Türkiye'yle de berabere kaldı.

Rusya, Konfederasyonlar Kupası ve bu yıl oynadığı özel maçlarda şu sonuçları aldı:

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası:

Rusya-Yeni Zelanda: 2-0

Rusya-Portekiz: 0-1

Meksika-Rusya: 2-1

2018'deki hazırlık maçları:

Rusya-Brezilya: 0-3

Rusya-Fransa: 1-3

Avusturya-Rusya: 1-0

Rusya-Türkiye: 1-1

Öne çıkan oyuncuları

Sovyetler Birliği döneminde Lev Yashin, Igor Chislenko, Oleg Blokhin, Eduard Streltsov gibi futbolcuların sürüklediği ülkenin kalesini, CSKA Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi'nde 6 şampiyonluk yaşayan Igor Akinfeev koruyor.

Rusya'nın kadrosunda Fedor Smolov (Krasnodar), Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Alexander Golovin (CSKA Moskova) ve Alan Dzagoev (CSKA Moskova) dikkati çekiyor. Teknik direktör Cherchesov, Rusya Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu olan 38 yaşındaki Sergey Ignashevich ve 34 yaşındaki Yuri Zhirkov'un da tecrübeleriyle katkı yapmasını bekliyor.

Dünya Kupası geçmişi

Rusya, 1991'de dağılan SSCB ismiyle Dünya Kupası'na 7 kez katıldı. Turnuvada ilk kez boy gösterdiği İsveç 1958'de çeyrek finale çıkan SSCB, 1962 ve 1970'de de aynı başarıyı tekrar etti. En büyük başarısını ise İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'nda yakaladı. İtalya, Kuzey Kore ve Şili ile yarıştığı grubu lider bitirerek 2. tura yükselen SSCB, Macaristan'ı 2-1 ile geçerek adını ilk defa yarı finale yazdırdı. SSCB, yarı finalde Batı Almanya'ya, üçüncülük karşılaşmasında da Portekiz'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Sovyetler Birliği sonrası dönemde turnuvaya 3 kez (1994, 2002, 2014) katılabilen Rusya, üçünde de grup aşamasını geçemedi. Dünya kupalarında 9 maç yapan Rusya, 2'şer galibiyet ve beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. Rusya, Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol attı ve 13 gol yedi. 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın ve SSCB'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:

Rusya:

1994 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

SSCB:

1958 - Çeyrek final

1962 - Çeyrek final

1966 - 4'üncü

1970 - Çeyrek final

1982 - İkinci tur

1986 - Son 16 turu

1990 - Grup aşaması

Kadro

Kaleciler: Igor Akinfeev (CSKA Moskova), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Andrei Lunev (Zenit)

Savunma: Vladimir Granat, Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskova), Igor Smolnikov (Zenit), Sergey Ignashevich, Mario Fernandez (CSKA Moskova), Andrey Semenov (Akhmat Grozny)

Orta saha: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin, Alan Dzagoev (CSKA Moskova), Alexander Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (Zenit), Roman Zobnin, Alexander Samedov (Spartak Moskova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (Villarreal)

Forvet: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Fedor Smolov (Krasnodar)

Maç takvimi

14 Haziran (TSİ: 18.00): Rusya-Suudi Arabistan (Luzhniki Stadı - Moskova)

19 Haziran (TSİ: 21.00): Rusya-Mısır (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

25 Haziran (TSİ: 17.00): Uruguay-Rusya (Samara Arena - Samara)