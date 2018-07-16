Ev sahipliği avantaj değil

Futbolda FIFA Dünya Kupası'nda geride kalan 21 finalin sadece 6'sında ev sahibi takımlar şampiyon oldu.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası, bugüne kadar 21 kez düzenlendi. Bu 21 kupada ev sahibi ülkeler 6 kez mutlu sona ulaştı. İlk iki Dünya Kupası'nı ev sahibi ülkeler kazandı, son 5 organizasyonda ise ev sahibi olmayanlar zirveye çıktı.

Kazanan 6 ev sahibi

Dünya Kupası'nın başlamasıyla ev sahibi ülkeler başarılı bir grafik çizdi. 1930'da Uruguay, 1934'te de İtalya, evlerinde düzenlenen şampiyonalarda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşattı. İngiltere, 1966'da evindeki kupada ilk ve tek şampiyonluğunu alırken, Batı Almanya 1974'te, Arjantin 1978'de, son olarak da Fransa 1998'de seyircisi önünde şampiyon oldu.

Son 5 turnuvada ev sahipleri kazanamadı

Son 5 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı. Fransa 1998'in ardından, 2002'de Güney Kore ve Japonya'daki kupayı Brezilya, 2006 Almanya'dakini İtalya, 2010 Güney Afrika'dakini İspanya, 2014 Brezilya'dakini Almanya ve 2018 Rusya'dakini Fransa kazandı.

Brezilya ve İsveç evlerindeki finali kaybetti

Dünya Kupası tarihinde evlerinde final oynayıp kaybeden iki ülke milli takımı bulunuyor. Brezilya 1950'de, İsveç ise 1958'de ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda final oynamalarına rağmen mutlu sona ulaşamadı. Brezilya, 1950'de statü gereği beraberliğin bile kendisine yettiği finalde, seyircisi önünde Uruguay'a 2-1 mağlup olup, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşma fırsatını tepti. İsveç ise 1958'deki finalde taraftarının karşısında Brezilya'ya 5-2 gibi farklı bir sonuçla yenilerek, ikinci oldu.

Ev sahiplerinin performansı

İtalya 1990'da, Almanya ise 2006'da ev sahibi oldukları Dünya kupalarında üçüncü sırayı elde etti.

Türkiye, 2002'deki Dünya Kupası'nda önce ev sahibi Japonya'yı son 16 turunda, daha sonra da diğer ev sahibi Güney Kore'yi üçüncülük maçında yenmeyi başardı. Güney Afrika, ev sahibi olup, ilk tur gruplarını geçemeyen tek ülke oldu.

Şampiyon olamayan ve finale çıkamayan ev sahibi ülkelerin Dünya Kupası performansları şöyle:

1938 Fransa: Çeyrek finalde 3-1'lik skorla İtalya'ya elendi.

1954 İsviçre: Çeyrek finalde 7-5'lik skorla Avusturya'ya kaybetti.

1962 Şili: Yarı finalde 4-2'lik skorla Brezilya'ya elendi.

1970 Meksika: Çeyrek finalde 4-1'lik skorla İtalya'ya yenildi.

1982 İspanya: İkinci turda Batı Almanya ve İngiltere'nin bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elendi.

1986 Meksika: Çeyrek finalde penaltılar sonucunda 4-1'le Batı Almanya'ya mağlup oldu.

1990 İtalya: İngiltere'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

1994 ABD: Son 16 turunda Brezilya'ya 1-0 yenilerek elendi.

2002 Güney Kore-Japonya: Güney Kore, Türkiye'ye 3-2 yenilerek, dünya dördüncüsü oldu. Japonya, son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elendi.

2006 Almanya: Portekiz'i 3-1 yenerek, dünya üçüncüsü oldu.

2010 Güney Afrika: Uruguay, Meksika ve Fransa'nın yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak, elendi. Güney Afrika, ev sahibi olup, grup aşamasını geçemeyen ilk ülke olarak dikkati çekti.

2014 Brezilya: Yarı finalde Almanya'ya 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup olan Brezilya, üçüncülük maçında da Hollanda karşısında sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

2018 Rusya: Çeyrek finalde seri penaltılar sonucunda Hırvatistan'a mağlup oldu.