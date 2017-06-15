"Evin küçük çocuğu gibiydim"

Galatasaray'dan Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Portekizli futbolcu Armindo Bruma, veda mesajı yayımladı.

Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Galatasaray'a 18 yaşında geldiğini hatırlatarak, "İnsan hayatının en önemli dönemlerinden biri. Futbol sahasında gelişirken aslında insan olarak da başka birine dönüşecektim. Sizinle, Galatasarayla büyüyecektim. Buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi hep evimde hissettim. Kulüpteki herkes beni, evin küçük çocuğu gibi sahiplendi. Beni çok severlerken, bana duydukları saygıyı da her zaman yansıttılar. Bu benim için tarif edilemez bir lütuf." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran Bruma, şunları kaydetti: "Türkiye'deki zamanım boyunca birlikte çalıştığım sayın başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, tüm profesyonellerimize, her ricamıza anında yanıt veren kulüp çalışanlarımıza, hayatımda daima çok önemli bir yerde kalacak Mert (Çetin) ağabeyime ve özellikle son maçımda bana gösterdikleri eşsiz sevgiden dolayı Galatasaray'ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Bana çok şey kattınız. Umarım bir gün tüm bunların karşılığını size verebilirim. Önümde yeni bir serüven var, Red Bull Leipzig'de kalbinizin benimle olacağını biliyorum. Benim de kalbim sizinle olacak. Hayatın ne getireceğini bilemezsiniz, belki yollarımız yeniden kesişir ve ben de eve dönerim. O güne kadar Galatasaray'ı bir taraftar olarak destekleyeceğim. Hayatınızda yer almak benim için onurdu, kendinize çok iyi bakın."