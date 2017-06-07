İki amatör takımın birleşmesiyle 1969'da demir ve çelik işçileri tarafından kurulan Kardemir Karabükspor , Süper Lig'de 2016-2017 sezonuna yeni bir kadro ve Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile başladı.

Tudor ile ligde 20 maça çıkan ve bu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 27 puan toplayan Karabük ekibi, 20. hafta sonunda kendisine 10. sırada yer buldu. Hırvat çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda 24 gol atan, kalesinde ise 28 gol gören kırmızı-mavili ekip, sahasında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi ekipleri yenmeyi başardı. Tudor'un Galatasaray'a gitmesinin ardından Karadeniz ekibi, 21. haftada deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçına altyapı antrenörlerinden Levent Açıkgöz ile çıktı. Söz konusu müsabakayı 1-0 kaybeden Kardemir Karabükspor, 22. hafta öncesi Avusturyalı Zoran Barisic ile anlaştı.

Barisic idaresinde 16 puan

Kardemir Karabükspor, Barisic ile çıktığı 13 maçta dörder galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 16 puan topladı. Barisic yönetiminde oynadığı maçlarda 14 gol bulan, kalesinde ise 19 gole engel olamayan kırmızı-mavili ekip, özellikle iç saha performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kardemir Karabükspor, 34 haftalık periyodu 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu karşılaşmalarda 38 gol kaydeden, kalesinde ise 48 gol gören kırmızı-mavililer, 43 puanla ligi 11. sırada tamamladı.

Evinde 34, deplasmanda 9 puan kazandı

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda sahasında oynadığı 17 karşılaşmanın 10'unu kazanan, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle hanesine 34 puan yazdıran Kardemir Karabükspor, bu performansıyla evinde en çok puan toplayan üç ekipten biri oldu. İç saha başarısını deplasmana taşıyamayan Karabük ekibi, dış sahada oynadığı 17 maçın sadece ikisini kazandı. Deplasmanda Tudor ile çıktığı Adanaspor ve Barisic yönetiminde oynadığı Akhisar Belediyespor müsabakalarını kazanan Kardemir Karabükspor, dış sahada ayrıca 3 beraberlik, 12 yenilgi aldı, 9 puan elde etti. Karabük ekibi, bu performansıyla dış sahada en az puan toplayan ekip oldu.

En istikrarlı Latovlevici

Rumen milli futbol cu Iasmin Latovlevici, Kardemir Karabükspor'un bu sezon en fazla süre alan ismi oldu. Sezon başında Gençlerbirliği'nden kırmızı-mavili takıma transfer olan Latovlevici, gösterdiği performansla beğeni topladı. Tudor ve Barisic'in vazgeçemediği isimlerin başında gelen Latovlevici, 30 maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve toplam 2 bin 648 dakika sahada kaldı. Sakatlık problemi yaşadığı için bu sezon 4 maç kaçıran Latovlevici, hiç cezalı duruma düşmedi. Kardemir Karabükspor'da Latovlevici'yi 2 bin 636 dakika ile Ceyhun Gülselam ve 2 bin 590 dakikayla da Dany Nounkeu takip etti.

Takımın en golcüsü Traore

Burkina Fasolu oyuncu Abdou Razack Traore, sezon içinde yaşadığı bütün zorluklara rağmen takımın en golcü ismi oldu. Sezon ortasında 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybetmesi nedeniyle zor günler geçiren Traore, sadece 17 karşılaşmada forma giyip bin 394 dakika sahada kalmasına rağmen 7 gol buldu. Sözleşmesi biten ve takımda kalmak istemeyen Traore'ye yönetim, 29. haftada sezon sonunda kadar izin vermişti. Bu oyuncuyu 6'şar golle Yevgen Seleznov ve Mustapha Yatabare takip etti. Devre arasında Shakhtar Donetsk takımından gelen Ukraynalı milli futbolcu Seleznov, 16 karşılaşmada oynadı ve sahada kaldığı bin 276 dakikada 3'ü penaltıdan 6 gol buldu. Malili futbolcu Mustapha Yatabare de 26 karşılaşmada forma giyip 6 gol kaydetti.

Takımın "hırçınları"

Kardemir Karabüksporlu futbolculara bu sezon Süper Lig'de toplam 4 kırmızı, 87 sarı kart gösterildi. Kırmızı-mavili ekipte Dany Nounkeu, 2 kırmızı ve 7 sarı kartla en "hırçın" oyuncu olarak dikkati çekti. Ceyhun Gülselam 1 kırmızı ve 9 sarı, Kerim Zengin ise 1 kırmızı ve 2 sarı kartla Dany'yi takip eden oyuncular oldu.

Tankut: "Yeni sezon için kolları sıvadık"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'de olduğu dönemde başkanlığını üstlendiği takımı yeniden Süper Lig'e çıkarttığını kaydetti. Kısıtlı bir bütçeye sahip olduklarını ve çelik işçilerinin alın terleriyle ayakta kaldıklarını, bu nedenle çok titiz çalışmalar yaptıklarını belirten Tankut, "Sezona yeni bir kadro ve ligde kalma hedefiyle başladık. Tudor'un zamansız gidişine rağmen Barisic ile hedefimize ulaşmayı başardık. Çok zorlu bir sezondu. İyisiyle, kötüsüyle bu sezon geride kaldı. Şimdi yeni sezon için kolları sıvadık. Yeni sezonda da elbetteki ilk hedefimiz, ligde kalıcı olmak. Bunu başardıktan sonra yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. Bolu ve Slovenya'da kamp yapacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Belirlediğimiz isimler var. Görüşmeler sürüyor." diye konuştu.

Tankut, geride kalan sezonda kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.