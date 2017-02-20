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Ezeli rakipler liderliği unuttu

Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımları Galatasaray ile Fenerbahçe, son iki sezonda zirve yarışında geride kaldı

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:12
Ezeli rakipler liderliği unuttu

Süper Lig'de 20 kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek formasına dördüncü yıldızı takan ilk ve tek takım olan Galatasaray ile 19 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, son iki sezonda zirve yarışında varlık gösteremedi.

Sarı-lacivertliler, ligde bu periyottaki 55 haftanın 4'ünde liderlik koltuğunda otururken, sarı-kırmızılılar ise sadece bir hafta zirvede yer alabildi. Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan ve 2016-2017'yi de önde götüren Beşiktaş, söz konusu 55 haftanın 34'ünü, Medipol Başakşehir 15'ini, Kasımpaşa ise birini lider bitirdi.

Galatasaray averajla zirveye çıkabildi
Süper Lig'de son iki sezondaki performansıyla taraftarlarını üzen Galatasaray, bu sürede sadece bir kez liderlik koltuğunda yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, bunu da ancak averajla başarabildi. Galatasaray, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği 2015-2016 sezonunda liderliği göremedi.

Fenerbahçe 42 haftadır zirveyi göremiyor
Süper Lig'de özellikle bu sezon beklentilerin uzağında bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, en son 43 hafta önce liderlik koltuğunda oturdu. Şampiyonluk için Beşiktaş ile çekiştiği 2015-2016 sezonunun 3, 4, 5 ve 13. haftalarını lider geçen sarı-lacivertli takım, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ligi rakibinin 5 puan gerisinde 74 puanla ikinci sırada bitirdi. Geçen sezonun ardından Pereira ile yola devam etme kararı alan ancak Avrupa'daki kötü sonuçlar sonrası Portekizli teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe, lige Dick Advocaat idaresinde başladı. Sarı-lacivertli takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde oynadığı 21 maçta zirveyi göremedi. Advocaat'ın Fenerbahçe'si, 21. haftalar itibarıyla geçen sezondan da kötü bir performans ortaya koydu ve ligde Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde 37 puanla 4. sırada yer aldı.

Kayıplar artıyor
Galatasaray ile Fenerbahçe, son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son üç maçında 5, sarı-lacivertli ekip de 7 puan kaybetti.
Son Güncelleme: 20.02.2017 17:17
Anahtar Kelimeler:
Zirveyi UnuttularFenerbahçeGalatasaraySpor Toto Süper LigFutbol
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