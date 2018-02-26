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Ezeli rakiplere futbol dersi verdi

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde topla oynama ve pas alanlarında rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu

26 Şubat 2018 Pazartesi 15:03
Ezeli rakiplere futbol dersi verdi

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde topla oynama ve pas alanlarında rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu.

Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolla 3-1’lik galibiyete uzanan ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Beşiktaş, istatistiklerde de rakibine fark attı. İlk yarıda Fernandao’nun golüyle geriye düşen Karakartal, ikinci yarıda Vida ve Quaresma’nın (2) golleriyle 3 puana uzanarak, averajla Fenerbahçe’yi geride bıraktı ve ligde 3. sıraya yükseldi. Maçın ilk 20 dakikasında tutuk bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar, bu dakikadan sonra ise Fenerbahçe’ye adeta nefes aldırmadı. Karşılaşmayı yüzde 64 topla oynama oranıyla tamamlayan Beşiktaş, diğer istatistiklerde de rakibini geçti. Maç boyunda Şenol Güneş’in ekibi 468 isabetli pas yaparken, Fenerbahçe 227 pasta kaldı. Özellikle kanat organizasyonlarında çok etkili olan Beşiktaş, 36-7 orta ve 13-1 isabetli orta istatistiğiyle galibiyeti ne kadar istediğini gösterdi. Maç boyunca Beşiktaş, rakip kaleye 17 şut çekerken, bu şutlarda 6 kez isabet sağladı. Fenerbahçe ise 7 şutta 6 kez çerçeveyi buldu ve 1 gol attı. Beşiktaş, 90 dakika boyunca 6 kez korner kullanırken, Fenerbahçe’nin korner sayısı 1’de kaldı.

GALATASARAY KARŞISINDA DA AYNI ETKİYİ GÖSTERDİ

Bu sezon evindeki Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerini 3 gollü sonuçlarla kazanan Beşiktaş, iki takım karşısında da benzer istatistiklere imza attı. Fenerbahçe önünde yüzde 64’le oynayan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da yüzde 60 topa sahip olma istatistiğiyle oynamıştı. Cenk Tosun, Tosic ve Negredo’nun golleriyle, sarı-kırmızılı ekip karşısında 3 puana uzanan siyah-beyazlılar, 409-264 pas üstünlüğüyle rakibini geride bırakmıştı. Galatasaray karşısında 29 kez kanatlardan orta yapan Şenol Güneş’in öğrencileri, bu ortalarda 9 kez isabet sağladı. Galatasaray ise bu maçta 7 kez orta yapıp 1 kez isabet sağladı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında 7 kez orta yapma şansı bulup bu ortalarda 1 kez isabet yakaladı. Rakip kaleyi bu maçta tam 28 şut çeken siyah-beyazlı ekip, bu şutlarda 9 isabet sağladı ve 3 gol attı. Galatasaray’ın attığı 9 şutta yakaladığı isabet sayısı 5 olurken, bu mücadelede sarı-kırmızılı ekip gol bulamadı. Karşılaşma boyunca Beşiktaş 9 kez korner kazanırken, Galatasaray’ın korner sayısı ise 2’de kaldı. Ezeli rakipleri karşısında bu sezon taraftarı önünde oynadığı 2 derbide 6 puan toplayan Beşiktaş, istatistiklerde de rakiplerini uzak ara geride bıraktı.

AA

Son Güncelleme: 26.02.2018 15:06
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşDerbi
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