Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Ligde ilk 10'un içinde olmak istiyoruz. Daha iyisini yaparsak üst sıralara da tırmanabiliriz." dedi.

Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Erol Bulut, kariyerini, sezonun değerlendirmesini ve bu yılki hedeflerini anlattı. Futbolculuk kariyerini 2012'de tamamladığını hatırlatan Bulut, her zaman aklında teknik direktörlük yapmanın var olduğunu söyledi. Bulut, 5 yıl teknik direktör yardımcısı olarak görev yaptığını anımsatarak şöyle devam etti: "Allah'a şükürler olsun istediğim hedefleri tutturdum, futbolu bırakarak Kartalspor'da Özcan Kızıltan'ın yardımcısı olarak göreve başladım. 5 yıllık yardımcılık görevinin ardından Yeni Malatyaspor'da teknik direktör oldum. Yeni Malatyaspor'dan teklif geldiğinde Başakşehir'de çalışıyordum, kararımı bir günde verdim çünkü istediğim hedefe ulaşmak için bir yerden başlamam gerekiyordu. 5 yıllık çalışmanın ardından teknik direktörlük görevine hazırdım ve Yeni Malatyaspor'da göreve başladım."

Sarı-siyahlı takımın başına zor bir dönemde geçtiğini, takımla hazırlık ve kamp dönemi yapamadığını hatırlatan Bulut, bu durumun herkes için sıkıntılı olduğunu ifade etti. Bulut, yaşanan zorluklara rağmen geçen sezon hedefleri olan 40 puanın üzerine çıktıklarını ve ekibiyle ilk hedefe ulaştıklarını kaydetti.

"Ezilmedik, dişe diş mücadele ettik"

Ligde takımının iyi bir performans gösterdiğini ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadıklarını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu: "Diğer takımlardan ziyade kendi takımımıza bakıyoruz. Yeni Malatyaspor'da neler yapabiliriz, takımı nasıl daha ileriye götürebiliriz, bunun üzerine çalışıyoruz. Geçen sezon büyük takımlara karşı çok iyi mücadele ettik. Hiçbir zaman ezilmedik, dişe diş mücadele ettik. Kazanmamız gereken maçları kazanamadık, berabere kaldık veya son dakikalarda yediğimiz gollerle maçları vermiş olduk. Bir de elimizde çok geniş bir kadro yoktu, fazla transfer de yapamadık. Hiçbir zaman düşme tehlikesi yaşamadık, ligde daha üst sıralara çıkabilirdik. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama istediğimiz gibi değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendirebilseydik ligi belki 6 veya 7. sırada bitirebilirdik."

"Lige iyi hazırlandık"

Takımla ilk kez kamp yaptığını anlatan Bulut, "Ligde ilk 10'un içinde olmak istiyoruz. Daha iyisini yaparsak üst sıralara da tırmanabiliriz. Takımımız iyi bir kamp dönemi geçirdi, lige iyi hazırlandık. Sadece, yeni gelen futbolcuları en kısa sürede takıma adapte ederek istediğimiz konuma gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bulut, oynadıkları karşılaşmalar öncesi ekibi ve futbolcularıyla toplantılar yaptığını ifade ederek, oyuncularının rakip takım futbolcularının teknik ve fiziki özelliklerini bilerek sahaya çıktıklarını belirtti.

Erol Bulut, ligde hep aynı sistemle sahaya çıkmadıklarını, rakiplere göre sistem değişikliği yaptıklarını vurguladı. Oyuncularının sistem değişikliğine kolay uyum sağladığını bildiren Bulut, maç esnasında yaptıkları değişikliklere de futbolcuların her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.