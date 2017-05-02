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Fabregas Chelsea ile yollarını ayırıyor

Bu sezon Chelsea ile ligde sadece 10 maçta ilk onbirde şans bulabilen İspanyol yıldız Fabregas için Premier Lig macerası sona eriyor

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Fabregas Chelsea ile yollarını ayırıyor

Milan ve Marsilya Chelsea'den bu yaz ayrılması beklenen Cesc Fabregas için kapışıyor. BeIN Sport'ta yer alan habere göre Andoni Zubizarreta'nın Marsilya'da çalışıyor olması Fransız kulübünün Fabregas transferini gerçekleştirmesi için bir avantaj olarak gözüküyor. Henüz 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig'de forma giydiği 25 maçta 4 gol atıp 9 da asist verdi.

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