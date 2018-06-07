Fas'ın kadrosu tanıdık

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fas Milli Takımı, beşinci kez bu turnuvaya katılacak.

İspanya, Portekiz ve İran ile B Grubu'nda yer alan Fas Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Daha önce göreve geldiği Zambiya ve Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kapası'nı alma başarısı gösteren Fransız teknik adam Herve Renard'ın yönetimindeki Fas, ilk turu seribaşı unvanıyla geçtiği Afrika Elemeleri'nde ikinci turda Ekvator Ginesi ile eşleşti. İlk maçta konuk ettiği rakibini 2-0'la geçen Fas, deplasmandaki rövanş maçını 1-0 kaybetmesine rağmen gol averajı farkıyla üst tura çıktı.

Üçüncü turda Fildişi Sahili, Gabon ve Mali ile aynı grupta yer alan Fas, çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve C Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na vize aldı. Grup maçlarında rakip ağları 11 kez havalandırırken kalesinde gole izin vermeyen Fas, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

İkinci tur

Fas-Ekvator Ginesi: 2-0

Ekvator Ginesi-Fas: 0-1

Üçüncü tur

Gabon-Fas: 0-0

Fas-Fildişi Sahili: 0-0

Fas-Mali: 6-0

Mali-Fas: 0-0

Fas-Gabon: 3-0

Fildişi Sahili-Fas: 0-2

Öne çıkan oyuncuları

Önceki Dünya kupalarında Noureddine Naybet, Mustapha Hadji, Ahmed Faras gibi önemli oyuncuların forma giydiği Fas, bu turnuvada ise Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yıldızlarına güveniyor.

Fas'ın kadrosunda, Fenerbahçe'den Nabil Dirar, Galatasaray'dan Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib ve Medipol Başakşehir'den Manuel Da Costa yer alıyor. Yine bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat ve Juvenuslu savunma oyuncusu Medhi Benatia ise takımın tecrübeli isimleri olarak öne çıkıyor. FIFA dünya sıralamasında 42'nci sırada bulunan Fas formasıyla elemelerde ağları 4 kez sarsan Khalid Boutaib, takımının Rusya biletini cebine koymasına önemli katkı sağladı.

Dünya Kupası geçmişi

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 13 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 2'sini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 1998'de turnuvaya katılan Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 12 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

Fas'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1970 - Grup aşaması

1986 - Son 16 turu

1994 - Grup aşaması

1998 - Grup aşaması

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Mounir El Kajoui (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmed Tagnaouti (Ittihad Tanger)

Defans: Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolverhampton Wanderers), Manuel Da Costa (Medipol Başakşehir), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Achraf Hakimi (Real Madrid), Hamza Mendyl (Lille)

Orta saha: M'bark Boussoufa (El-Cezire), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke 04)

Forvet: Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (St. Pauli), Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Nordin Amrabat (Leganes), Mehdi Carcela (Standard de Liege), Hakim Ziyech (Ajax), Youssef En Nesyri (Malaga)

Maç takvimi

15 Haziran (TSİ: 18.00): Fas-İran (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

20 Haziran (TSİ: 15.00): Portekiz-Fas (Luzhniki Stadı - Moskova)

25 Haziran (TSİ: 21.00): İspanya-Fas (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)