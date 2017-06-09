F.Bahçe'den Genel Kurul'a şok tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı.

JW Marriott Otel'de yapılan genel kurulda, 294 delegeden 174'ünün imzasıyla çoğunluk sağlandı. Genel kurula Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Külüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın yanı sıra çok sayıda kulüp başkan ve yöneticisi katıldı. Fenerbahçe Kulübünden ise toplantıda temsilci yer almadı. Spor Genel Müdürü Baykan'ın başkanlığını yaptığı divan kurulunun belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla genel kurul açıldı. Toplantı öncesi Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajı da okundu. Genel kurulda yönetim ve denetleme kurullarının, 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası görüşülecek. Toplantıda ayrıca yeni dönem bütçesi karara bağlanacak.