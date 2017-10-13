"F.Bahçe derbisinin önemini biliyoruz"

Galatasaray Futbol Takımı'nın Brezilyalı sağ beki Mariano Ferreira Filho, Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki performanslarının mutluluk verici olduğunu ve şampiyonluk hedefinde yollarına aynı şekilde devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Mariano, yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir takımda oyuncuların birbirine adapte olması, teknik direktörün düşüncelerini en iyi şekilde anlaması için belli bir süre geçmesi gerektiğini belirterek, "Normalde bu uyum çok zordur ancak biz ilk haftadan itibaren en iyisini yapmaya başladık. Burada en önemli şey, oyuncu karakterleri ve tek bir hedefe odaklanmak. Hepimizin hedefi kazanmak. Kazanmak isteyen oyuncular ve bir ekip ruhu var. Takım iyi gidiyor ama daha yolun başındayız. Şampiyonluk hedefine ulaşmak için bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ligin ilk 7 haftasında nispeten kolay rakiplerle karşılaştıkları yönündeki yorumlara katılmadığını vurgulayan Mariano, şöyle devam etti: "İyi maçlar oynadığınızda, önünüzdeki müsabakalar için beklentiler de artıyor. Saygı duyulması gereken iyi rakiplerle oynadık. Her rakibin kendine göre zorlukları var ve bakıldığında geride kalan 7 maçta sıkıntılar da yaşandı. Zorlu maçların ardından gelen çok güzel galibiyetler var. Biz de takım olarak önümüzdeki 7 maçı bekliyoruz. İnsanlara bir şey göstermek için değil ama kendimizi en iyi şekilde görebilmek, şampiyonluğu ne kadar istediğimizi, hedefe ne kadar kilitlendiğimizi göstermek için bu maçların bir an önce gelmesini istiyoruz. Aynı kararlılıkla, istekle ve arzuyla devam edip, bu karşılaşmalarda da iyi performansımızı göstermeyi amaçlıyoruz."

Geride kalan 7 maçın tamamına ilk 11'de başlayan Mariano, kendi performansının iyi olduğunu düşündüğünü anlatarak, "Her geçen gün daha da iyi hale geleceğim. Zaman geçtikçe takıma daha fazla alışıyorum. Maçlara en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Performansım daha da iyi olacaktır. Önemli olan, şu anda lider durumda bulunmamız ve bunu koruyabilmemiz. Bu nedenle her maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe derbisinin önemini biliyoruz"

Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi karşılaşmaya değinerek, "Hedefimiz şampiyon olmak. Şampiyonluğa ulaşmak için de önümüzdeki her maça final gözüyle bakıyoruz. Diğer taraftan, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir Atiker Konyaspor maçı var. O müsabakayı en iyi şekilde geride bıraktıktan sonra, Fenerbahçe derbisine odaklanacağız. Fenerbahçe maçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bence çok güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. En iyi şekilde oynayıp, istediğimiz sonucu alacağımıza da inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırma hedeflerini yineleyen tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti: "Daha yolun çok başındayız. Şimdiden böyle bir hava yaratmanın tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sadece 7 maç oynadık. En azından doğru başladık ve doğru yoldayız. Antrenmanlarda çok çalışıyor, maçlara çıktığımızda da en iyisini yapmaya çabalıyoruz. Kesinlikle ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Önümüzdeki her maça bir final havasında hazırlanıp, bu şeklide mutlu sona ulaşmamız gerekiyor. Şampiyonluk hedefinde her maça galibiyet parolasıyla çıkılması lazım. Mutlaka puan kayıpları, yenilgiler de olacak. Bunlara hazır olmalıyız fakat iyi sonuçlar için elimizden geleni yapacağız. Önemli rakiplerimiz var ancak benim buraya gelme amacım Galatasaray formasını en iyi şekilde terletip, takımı en iyi yerlere taşıyabilmek ve şampiyonluk yaşayabilmek. Rakiplerin durumuna bakmaktan ziyade, takım olarak odaklandığımız şey, kendi işimizi en iyi şekilde yapabilmek. Şu anda lideriz ve böyle devam etmek istiyoruz."

"Doğru işler yapıyorsanız, sonuçlar da iyi olur"

Teknik direktör Igor Tudor'la ilgili yöneltilen soru üzerine Mariano, "Tudor'la çok uzun zamandır çalışmıyorum ve fazla yorum yapma şansım yok. Benim futbola bakış açım şudur; eğer doğru işler yapıyorsanız, doğru şekilde çalışıyor, doğru şekilde yönlendiriliyorsanız, mutlaka sonuçlar da iyi olur." yanıtını verdi.

Ligde liderlik koltuğunda oturduklarına dikkati çeken Mairano, "Demek ki bir şeyleri doğru yapıyoruz. Demek ki hocamızın verdiği direktifler doğru ve işler yolunda gidiyor. Antrenmanların şiddeti bazen bizi zorlayabiliyor ama şampiyon olmak ve iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız, bu baskıyı en iyi şekilde göğüsleyip, maçlarda daha rahat etmeniz gerekiyor. Hocamız bize bu durumu en iyi şekilde uyguluyor." değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray taraftarlarını Brezilyadaki futbolseverlere benzeten sarı-kırmızılı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'ye gelmeden önce burada taraftarların takımlarına ne kadar bağlı olduklarını hep duyuyordum. Galatasaray taraftarıyla en güzel örneğini görme fırsatım oldu. Özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlarda desteklerini 12. adam gibi hissediyoruz. Onların varlığı bizim için çok önemli. Brezilya'daki taraftar kimliğine benzetiyorum. Devamlı takımın yanındalar ve 90 dakika destek veriyorlar. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hedeflerimiz ortak. Şampiyon olmak istiyoruz ve bizi yalnız bırakmasınlar. Birlikte en iyi şekilde ilerleyip, mutlu sona ulaşmayı amaçlıyoruz."

"Mutlu ve güvende hissediyorum"

Mariano, Türkiye'de geçmişte yaşanan bazı terör olayları nedeniyle küçük de olsa bir korku taşıdığını ancak burada yaşamaya başladıktan sonra fikirlerinin tamamen değiştiğini anlattı. İspanya'da oynadığı dönemde Avrupa'daki olayları ettiğini dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Bazı olumsuzluklar kulağınıza geliyor. Geçen sene bazı olaylar oldu. İster istemez küçük bir korku oluyor. Bu sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Paris'te, Belçika'da, İspanya'da, başka ülkelerde de benzer durumlar meydana geldi. Her yerde olabiliyor. Tüm ülkelerin kendine göre artıları, eksileri, zorlukları, bazı tehlikeleri olabilir. Brezilya'da da aynı şekilde. Buraya geldiğim zaman, ne kadar güvenli olduğunu gördüm. Türkiye hakkında dışarıdan bakış açım ile şu anda içinde yaşayarak edindiğim bakış açım birbirinden tamamen farklı. Kendimi inanılmaz mutlu ve güvende hissediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Transferi öncesinde Türkiye hakkında fazla bilgisi bulunmadığını anlatan Mariano, "Sadece İstanbul'la ilgili bilgi sahibiyim. Hem ben hem de ailem burada çok mutluyuz. İstanbul, Brezilya'da Sao Paolo'ya benziyor. Büyük bir kent. Ailece burada olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu. Galatasaray'a transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan tecrübeli futbolcu, özellikle sarı-kırmızılı eski oyuncu ve antrenör Claudio Taffarel'in verdiği olumlu bilgilerin kararında etkili olduğunu sözlerine ekledi.