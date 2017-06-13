Fenerbahçe'nin stoper adaylarından Jeremy Mathieu'nun menajeri beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Alen Bonnot transferle ilgili; "Fenerbahçe ile görüştük. Ancak hepsi bu, görüşmeler daha fazla ileri gitmedi. Halen aynı noktadayız" ifadelerini kullandı. Son üç yıldır Barcelona'da oynayan Mathieu bu sezon yalnızca 16 maçta forma giyebilmişti. Sarı lacivertliler Kjaer'in olası bir transferine karşın Mathieu opsiyonunu değerlendirebilir.
"F.Bahçe ile görüştük ama ileri gitmedi"
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Jeremy Mathieu için menajeri, sarı-lacivertli kulüp ile görüştüklerini doğruladı
13 Haziran 2017 Salı 14:31
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