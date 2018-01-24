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F.Bahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:44
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F.Bahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında iç sahada Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Novak, Castillo ve Mustafa Akbaş ile izinli olan Hubocan katılmadı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, dar alanda pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Süper Lig'in 18. haftasındaki Atiker Konyaspor maçı sonrası hafif sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Novak, tedavi edildikleri için antrenmanda yer almadı. İki futbolcunun, Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Bu arada, antrenman sonrası futbolculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Durica ve Olcay Şahan yan top ve serbest atış çalışması yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA

Son Güncelleme: 24.01.2018 14:53
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGFutbolFenerbahçe
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