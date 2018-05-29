Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
104719
ALTIN
189.514
DOLAR
4.5451
STERLİN
6.0385
EURO
5.2645

"F.Bahçe ve Beşiktaş gibi ceza alacağız"

Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz yönetimine mazbataları takdim edildi

29 Mayıs 2018 Salı 17:07
"F.Bahçe ve Beşiktaş gibi ceza alacağız"

Galatasaray Kulübünün 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz yönetimi, mazbatalarını aldı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen törende, olağan seçimli genel kurul divan heyeti, mazbataları takdim etti. Genel kurul divan başkanı Metin Aslan, törende ilk olarak başkan Mustafa Cengiz'in mazbatasını verirken, ardından sırasıyla yönetim kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulunda yer alan üyelere mazbataları sunuldu. Metin Aslan, yaptığı konuşmada Mustafa Cengiz yönetimine başarı dileklerini ileterek, "Bu seçim süreci Galatasaray için çok gurur verici bir çerçevede gerçekleşti. Emsal kulüplere örnek teşkil edecek şekilde demokratik bir süreç yaşadık. Altı ay içinde 4 genel kurul yaptık. Aslında yorulduk bundan. Artık bir istikrara ve iş yapmaya odaklanma zamanı diye düşünüyorum. Başkanım size güç kuvvet diliyorum." diye konuştu.

Yönetimin önündeki süreçte elinden geleni yapacağına inandığımı dile getiren Aslan'ın, "Umarım döneminizi tamamlayabilirsiniz." demesi, salonda gülüşmelere neden oldu. Organizasyonun sonunda yönetim ve kurul üyeleri birlikte basın mensuplarına görüntü verip, fotoğraf çektirdi.

"UEFA ile görüşmelerde ana konular neredeyse bitti"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile finansal fair-play kuralları çerçevesinde yapılan görüşmelerinin önemli ölçüde tamamlandığını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Cengiz, camia olarak hep başarıya endeksli olduklarını vurgulayarak, "Taraftarımızın ve camiamızın talebi olan başarılı yönetimi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Özellikle mali açıdan, yılladır üzerimizde kambur olan bu yükü halledeceğimize inanıyoruz." dedi.

Mali yönden kulübü ayağa kaldırma çalışmalarının, UEFA ile sürdürdükleri görüşmelerde de ön planda olduğuna dikkati çeken Cengiz, "UEFA ile görüşmelerde ana konular neredeyse bitti. Prensip anlaşmaları bitti. Detaylardayız ve anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyiz. UEFA yetkilileriyle hemen hemen her gün görüşüyoruz. Bazı bilgileri güncelliyoruz.  UEFA, Türk futboluna eşit davranıyor. UEFA tarafından Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ne tür kısıtlamalar yapıldıysa, bize de hemen hemen aynısı uygulanacak. İmzalar atıldığında, detaylarını anlatacağımdan emin olabilirsiniz. " diye konuştu.

Cengiz, mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir gelir kapısı olduğunu belirterek, "Gruplara kalıp, galibiyet bile alamazsanız 35 milyon avro gelir elde ediliyor. Bu da 200 milyon lirayı aşan bir rakam. Eğer Beşiktaş gibi gruplardan çıkılabilirse, onların başarısını da kutluyorum, 50 milyon avroya yakın gelir hedefliyoruz. Hedefimiz, Real Madrid'in, Barcelona'nın, Bayern Münih'in yerini almak. İnşallah biz de o finalleri görür ve kazanırız. Bu bizim en büyük rüyamız. İnşallah bir gün gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim hocamla 2 saat konuştuk"

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen soru üzerine Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile dün bir araya geldiklerini aktararak, şunları kaydetti: "Sevgili Fatih Terim hocamla dün 2 saat konuştuk. Transferde bir strateji çiziyoruz. Bazı sınırlamalar var ve onun içinde hareket ediyoruz. Şunu aktarayım; her teknik direktör böyle söylemez. Hocamız camiaya benim üzerimden bir mesaj yolladı. Göreve ilk geldiğimde, 'Sayın başkanım, isterseniz mümkün olan en çok transferi yaparsınız, isterseniz hiç transfer yapmazsınız. Bizim için fark etmez. Elimizden gelen çabayı gösterir, şampiyonluk hedefine ulaşırız.' demişti. Dün de aynı şeyleri söyledi. 'Dünyanın en rahat teknik adamı benim.' dedi ve çok şaşırdım. 'Yedek kulübeme bakıyorum, 2-3 kişi var. Fazla zorlanmıyorum.' ifadesini kullandı. Ezayı, cefayı sırtına alıp, gıkını çıkarmadan yürüyecek bir insan. Karakterimize çok uygun biri. Biz elimizden geleni tüm açıklıkla yapacağız. Hocamın verdiği mesaj, bize de büyük güç. Zaten bir tek Fatih Terim, aşağı inmekte olan takımı alıp şampiyon yapabilirdi."

Galatasaray Sportif AŞ'ye en değerli insanları almak için çalıştıklarını dile getiren Cengiz, bu şirketlerini 2 yıl sonunda kara geçirmeyi amaçladıklarını söylerken, "Vaatlerimizi tutamazsak da gereğini yaparız. Biz bu koltuklara yapışmış insanlar değiliz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Galatasaray Adası'nın sosyal tesis olarak tekrar kullanıma sunulması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Mustafa Cengiz, taraftarlara da çağrıda bulunarak, "Şimdi de 'Grey Weekend' yapacağız. Taraftarımıza açık ve net mesajım var. Tüm desteği verin ve lütfen mağazalara koşun, stokları eritin. Yaklaşık 20 milyon liralık stok sizi bekliyor. Sadece mayıs ayı satışları 13 milyon lirayı aşmış durumda. Karlılık 1,5 milyon lirayı aşmış durumda. Yine kombine ve loca satışlarını açıklayacağız. Lütfen localara ve kombinelere bu 1 ay içinde hücum edin, tüketin. Taraftarı olmayan bir Galatasaray, yok hükmündedir. Desteklerinizi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayMazbata TöreniMustafa Cengiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tamer Tuna, Sivas yolunda
Tamer Tuna, Sivas yolunda
Teknik direktör açıklanıyor
Teknik direktör açıklanıyor
Efsane başkan adaylığını açıkladı
Efsane başkan adaylığını açıkladı
Ramos'a tepki imzaya dönüştü
Ramos'a tepki imzaya dönüştü
"Avrupa Ligi yapımızı bozdu"
"Avrupa Ligi yapımızı bozdu"
Bektaş, Göztepe'ye imzayı attı
Bektaş, Göztepe'ye imzayı attı
Wenger Bodrum’da tatilde
Wenger Bodrum’da tatilde
Bursa, 3 yıllığına Aybaba'ya emanet
Bursa, 3 yıllığına Aybaba'ya emanet
Taraftar, tribüne geri döndü
Taraftar, tribüne geri döndü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim