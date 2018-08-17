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F.Bahçe'ye gitmezse kadro dışı kalabilir

Fenerbahçe, Alanyaspor ile 3.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Galatasaray ise Emre ile prensip anlaşmasına vardı

17 Ağustos 2018 Cuma 15:55
F.Bahçe'ye gitmezse kadro dışı kalabilir

Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'yı transfer edebilmek için karşı karşıya geldi.

Fanatik'in haberine göre; Sarı kırmızılıların 3 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Akdeniz ekibi, Fenerbahçe ile 3.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Buna karşılık, 25 yaşındaki yıldız orta saha ise Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Emre, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon forma giydiği 34 karşılaşmada 14 gol, 11 asistle oynamıştı.

Fenerbahçe'de varsa yoksa Emre Akbaba

Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, forvetteki eksiğini kapattı. Sarı lacivertlilerin yeni hamlesinin stoper transferi olması beklenirken, Fenerbahçe yönetimi tüm önceliğini Emre Akbaba'ya verdi.

Alanya yönetimi baskı yapıyor

Alanyaspor yönetimi Emre Akbaba'yı Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna etmeye çalışıyor. Alanyaspor yönetimi, Galatasaray'ın da istediği Emre Akbaba'yı, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği takdirde kadro dışı bırakabilir.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin resmi temaslarda bulunduğu Emre Akbaba'nın önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor. Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre, Alanyaspor yönetimi, Fenerbahçe'nin yaptığı teklife daha sıcak bakıyor ve Emre Akbaba'yı, Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna etmeye çalışıyor. A Milli Takım'a kadar yükselen Emre Akbaba'dan gelir elde etmek isteyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetimi, transfer teklifini kabul etmemesi halinde 25 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmayı planlıyor.

"Emre Akbaba Galatasaray'ı istiyor"

Alanyaspor, yaz transfer döneminin başında Emre Akbaba transferinde somut adımlar atan Galatasaray başta olmak üzere kulüplerden, 7 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. Emre Akbaba'nın ise istenen bonservis bedeli sonrası, 1 yıl daha takımda kalıp, Süper Lig ya da Avrupa kulüplerine imza atacağını duyurmuştuk. Emre Akbaba'nın yıllar önce Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun önünde çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada yayılmıştı.

Başakşehir transferden vazgeçti

Geride kalan günlerde Başakşehir ise yayınladığı açıklama ile, Alanyaspor ile karşılıklı yürütülen Emre Akbaba transfer görüşmelerinin sona erdiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, "Oyuncu temsilcisi ile prensip anlaşmasına varılmasına karşın, ilerleyen süreçte başka kulüplerden gelen yüksek teklifler nedeniyle bizim de teklifi 3 kat artırmamız istenmiş, bu talep kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir." ifadeleri yer almıştı.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 17.08.2018 15:56
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeEmre AkbabaAlanyasporFutbol
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