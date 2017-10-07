F.Bahçeli taraftarlardan TFF'ye protesto

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup taraftar, hakem kararlarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin önünde toplanan yaklaşık 50 taraftar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetimine yönelik tepkilerini dile getirdi. Sarı-lacivertliler, güvenlik önlemleri eşliğinde yaklaşık 30 dakika süren gösteride, "Yeter Yıldırım Demirören yeter", "Yönetim istifa" diye tempo tuttu. Fenerbahçe lehine tezahüratlarda da bulunan taraftarların elindeki, "Fenerbahçe halktır", "Halk yenilmez" yazılı pankartlar dikkati çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca federasyon binasının önüne "TFF istifa" yazılı siyah çelenk bıraktı. Taraftarlar, daha sonra olaysız bir şekilde tesislerden ayrıldı.