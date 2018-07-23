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Federasyon'dan Mesut'a cevap

Almanya Futbol Federasyonundan Mesut Özil açıklaması

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:34
Federasyon'dan Mesut'a cevap

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanlığı, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu.

DFB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mesut Özil'in milli takımdaki üstün formundan dolayı müteşekkiriz. Ancak bize yöneltilen ırkçılık suçlamasını kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Mesut Özil'in 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunda büyük katkı sağladığını belirten DFB Başkanlığı, "Mesut Özil Almanya formasıyla 92 maçta forma giydi ve milli takımdaki birçok başarıda pay sahibi oldu. Mesut Özil'in milli takımda devam etseydi mutlu olurduk ancak kararına saygı duyuyoruz. " değerlendirmesini yaptı.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.
 

AA

Son Güncelleme: 23.07.2018 16:46
Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilFutbolDFBAlmanya Futbol Federasyonu
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