Feghouli golle başladı

Galatasaray, lige verilen milli arada TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor ile yaptığı hazırlık maçınını 4-2 kazandı.

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasındaki Antalyaspor maçı öncesi lige verilen milli arada TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Eyüp Stadı’nda oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-2 galip ayrıldı. Galatasaray’ın gollerini Recep, Feghouli, Emrah ve Denayer kaydetti.

Galatasaray maça; İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Emrah Başsan, Fernando, Atalay Babacan, Recep Gül, Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis ilk 11 ile başlarken Eyüpspor ise Burak, Yüksel, Ahmet, Cemal, Dede Çelik, Erkan, Mehmet Kodeş, Emrah, Mehmet Tosun, İsmail ve Mert Sinan Pekesen 11’i ile sahada yer aldı.

Galatasaray’ın golü 12. dakikada geldi. Sol kanattan Yasin’in ortasında Gomis’ten önce savunma kafayı vururken yükselen topa Atalay Babacan dokundu. Topu önünde bulan Recep Gül de düzgün bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. Feghouli 42. dakikada Gomis’in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Rakip kaleciyi çalımlayan Feghouli, topu boş ağlara gönderip skoru 2-0 yaparken Galatasaray forması altında da ilk golünü atmış oldu. Bu golün santrasının ardından pres yapan Galatasaray’da kapılan top sonucu Emrah Başsan rakip ceza sahasına sol kanattan girdi. Emrah sol ayağıyla yaptığı güzel vuruşla 43. dakikada skoru 3-0 yaptı ve ilk yarının skorunu tayin etti.

63’de Yasin’in ceza sahasına girerken attığı şutu kaleci sona anda çıkartırken 75’de ise yeni transfer Jason Denayer farkı 4’e çıkardı. Emreh Başsan’ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Belçikalı savunmacı sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü kaydetmiş oldu.

79’da Bilal’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu tamamlayan Naci, genç kaleci Berk’i mağlup edince fark 3’e inerken, 82. dakikada ise Gencay’ın penaltıdan attığı gol Eyüpspor’un ikinci golü oldu ve mücadele 4-2 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.