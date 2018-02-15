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Feghouli, şampiyonluk için iddialı

Galatasaraylı futbolcu Feghouli, "Şampiyonluk yarışının son haftalara kadar süreceğini düşünüyorum. Bu yarış oldukça çekişmeli geçecektir. Bu şekilde devam edersek, inşallah sezon sonunda şampiyonluğa biz ulaşacağız" dedi

15 Şubat 2018 Perşembe 13:55
Feghouli, şampiyonluk için iddialı

Galatasarayfutbolcu Sofiane Feghouli, istedikleri futbolu sahaya yansıtmaya devam etmeleri durumunda sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feghouli, "Şampiyonluk yarışının son haftalara kadar süreceğini düşünüyorum. Bu yarış oldukça çekişmeli geçecektir. Bizim ise rakiplerimizden çok kendimizin ne yapacağına odaklanmamız gerekiyor. Bu şekilde devam edersek, inşallah sezon sonunda şampiyonluğa biz ulaşacağız." diye konuştu. Ligdeki tüm maçların önemli olduğunu ve hiçbir rakibi diğerinden ayırmadıklarını dile getiren Cezayirli oyuncu, "Son olarak Antalyaspor maçını kazandık ve şimdi önümüzde Kasımpaşa maçı var. O maça da aynı şekilde hazırlanıp, motivasyonumuzu yüksek tutup, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kulladı.

"Hakemler de işlerini iyi yapmaya çalışıyor"

Antalyaspor maçında Younes Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart hatırlatılarak, hakem kararlarıyla ilgili düşüncesi sorulan Feghouli, şunları kaydetti: "Belhanda'nın pozisyonunda kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Maçın sonuydu ve yorgundu. Belki sadece sarı kartla bitirebilirdi. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Hakemler de işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hakem hataları veya hakem kararları hakkında konuşmam doğru olmaz. Belhanda'nın olmayışı tabii ki bizi etkileyecektir ama kadroda 22 kişiyiz. Sahaya çıkıp, elimizden geleni mücadeleyi yapıp, maçı alacağımız düşünüyorum."

"Hangi pozisyonda olursa olsun elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım"

Belhanda'nın yokluğunda kendisinin orta sahada görev yapabileceği şeklindeki yorum üzerine de Feghouli, "Önemli olan pozisyon değil, topla buluşmak ve oynamak. Hangi pozisyonda olursa olsun, topla buluşmayı, arkadaşlarıma yardım etmeyi ve takım halinde oynamayı seviyorum. Pozitif yönde ne olacaksa, ben onu gerçekleştirebilmeyi seviyorum. Hangi pozisyonda olursa olsun elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 15.02.2018 14:01
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasaraySofiane Feghouli
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