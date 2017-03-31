Fener 12'ye 4 üstün

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 17 maçtan 12'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 4 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin 38 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 5-0 kazandı.



Karabük'teki maçlar

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-lacivertliler 4, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Karabük'te Fenerbahçe 12, kırmızı-mavililer 11 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Taraflar arasında geride kalan 17 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla elde etti. Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy'deki maçı 3-1 kazandı.