Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fener 12'ye 4 üstün

İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan 17 maçtan 12'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazandı

Bu haber kez okundu.

Fener 12'ye 4 üstün

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 17 maçtan 12'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 4 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin 38 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 5-0 kazandı.

Karabük'teki maçlar
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te yapılan 8 lig maçında sarı-lacivertliler 4, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Karabük'te Fenerbahçe 12, kırmızı-mavililer 11 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler
Taraflar arasında geride kalan 17 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla elde etti. Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy'deki maçı 3-1 kazandı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigFenerbahçeKardemir Karabükspor18. Randevu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100