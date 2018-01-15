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Fener 2-0'ın rövanşına çıkıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçta 2-0 yendiği rakibiyle yarın deplasmanda karşılaşacak

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:08
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Fener 2-0'ın rövanşına çıkıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak. Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya gençlerden ve sezon içinde çok süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 15.01.2018 12:08
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSon 16 TuruİstanbulsporFutbolFenerbahçe
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