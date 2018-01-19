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Fener, açılışı Göztepe ile yapacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek

19 Ocak 2018 Cuma 12:24
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Fener, açılışı Göztepe ile yapacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yarın Göztepe'yle sahasında karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3, ikinci Galatasaray'ın ise 2 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Ligde şu anda 10 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de Akhisar Belediyespor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Fenerbahçe daha sonraki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak yükselişe geçti ve üst sıralara tırmandı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere son 14 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi. İlk yarının başarılı takımlarından Göztepe ise 30 puanla 6. sırada bulunuyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki İzmir temsilcisi, son lig maçında Galatasaray'a 3-1 kaybetmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç ise 2-2 berabere bitmişti.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de Göztepe maçında sakatlığı bulunan 3 futbolcunun kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde, Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı'nın Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Sakatlıkları düzelen Josef de Souza, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar teknik direktör Kocaman'dan şans bekleyecek. Sakatlığı düzelen Mehmet Ekici'nin ise riske edilmeyecek. Fenerbahçe'nin genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas da ilk kez bir Süper Lig maçında kadroya girecek.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Göztepe karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Kadıköy'de ritmini buldu

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 6 maçı da kaybetmedi. Sahasında oynadığı ilk iki maçta Trabzonspor'la berabere kalıp Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önünde çıkışa geçti. Fenerbahçe, son 6 iç saha maçında sadece Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak puan yitirdi.

AA

Son Güncelleme: 19.01.2018 12:28
Anahtar Kelimeler:
FutbolSüper LigFenerbahçeGöztepe18. Hafta Maçı
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