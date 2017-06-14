Fener Belçikalı kalecinin peşinde

Volkan Demirel'in yanına bir kaleci almayı planlayan sarı-lacivertliler, bu doğrultuda birçok isimle iletişime geçmişti. İngiliz basınında yer alan bir haberde, Fenerbahçe kalesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.



The Chronicle'ın iddiasına göre; İngiliz kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Belçikalı kaleci Sels için Fenerbahçe devreye girdi. Yeni bir kaleci almak isteyen menajer Rafa Benitez, Sels'i kiralamayı planlıyor. Newcastle'la 2021 senesine kadar sözleşmesi bulunan Sels, sezon başında yaklaşık 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Oyuncudan zarar etmek istemeyen İngiliz kulübü, bu yüzden kiralama opsiyonuna sıcak bakıyor. 25 yaşındaki Sels, bu sezon Newcastle formasıyla Championship'te sadece 9 maçta forma giydi.