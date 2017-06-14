Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fener Belçikalı kalecinin peşinde

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Newcastle United forması giyen Matz Sels'i kadrosuna katmak istiyor

Bu haber kez okundu.

Fener Belçikalı kalecinin peşinde

Volkan Demirel'in yanına bir kaleci almayı planlayan sarı-lacivertliler, bu doğrultuda birçok isimle iletişime geçmişti. İngiliz basınında yer alan bir haberde, Fenerbahçe kalesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. 

The Chronicle'ın iddiasına göre; İngiliz kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Belçikalı kaleci Sels için Fenerbahçe devreye girdi. Yeni bir kaleci almak isteyen menajer Rafa Benitez, Sels'i kiralamayı planlıyor.  Newcastle'la 2021 senesine kadar sözleşmesi bulunan Sels, sezon başında yaklaşık 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Oyuncudan zarar etmek istemeyen İngiliz kulübü, bu yüzden kiralama opsiyonuna sıcak bakıyor.  25 yaşındaki Sels, bu sezon Newcastle formasıyla Championship'te sadece 9 maçta forma giydi.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeNewcastle UnitedMatz Sels
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100