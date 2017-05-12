Fener'de eksik çok

Altı eksik

Karavaiev formaya yakın

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak çok fazla forma şansı bulamayan Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev'in, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de oynaması bekleniyor. Ukraynalı futbolcu, Süper Lig'de son olarak 29 Ocak'ta yapılan Kayserispor maçında forma giyerken, sonraki 11 müsabakada süre alamadı.

7 resmi maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe ile Antalyaspor 42. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 41 maçın 28'ini Fenerbahçe, 6'sını Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine sadece bir kez yenildi. İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra İstanbul'da Antalyaspor ile yaptığı 19 maçtan 18'ini kazanırken, sadece 2012-2013 sezonunda 3-1 mağlup oldu. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol atarken, kalesinde 15 gördü.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, geçen sezon da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 41 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe, yaptığı son 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Resmi maçlardaki son yenilgisini 17 Mart'ta sahasında Atiker Konyaspor'a karşı alan sarı-lacivertliler, o karşılaşmadan sonra yaptığı 2'si derbi olmak üzere 5 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçını kaybetmedi. Ligde Kardemir Karabükspor (1-0), Akhisar Belediyespor (3-1), Galatasaray (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-1) maçlarını kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş (1-1) ile berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor'u (3-0) mağlup eden sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir (2-2) ile yenişemedi.