Fener'de hedef mutlak 3 puan

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Bursaspor-Fenerbahçe maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'deki son maçında 19. haftada deplasmanda Kayserispor'a 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, 20. haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda galibiyet arayacak. Ligdeki yenilgiden sonra Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek eleyen Fenerbahçe, Bursaspor karşısına bu galibiyetin moraliyle çıkacak. Bursaspor ise yeni teknik direktörü Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden yeşil-beyazlılar, haftaya 27 puanla 8. sırada girdi. İki takım arasında ligin 3. haftasında İstanbul'da yapılan maçta Bursaspor, Fenerbahçe'yi Pablo Batalla'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Van Persie cezalı

Fenerbahçe, Bursaspor karşısına cezalı olan Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'den yoksun çıkacak. Kupada Beşiktaş maçında attığı golle takımını galibiyete taşıyan Van Persie, derbideki bir hareketi yüzünden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç men cezası aldı. Yıldız futbolcu cezasının ilkini Bursaspor deplasmanında oynamayarak çekecek. Sarı-lacivertlilerde Van Persie'nin dışında, sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın Bursa deplasmanında oynaması beklenmiyor.

Volkan Şen dönüyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen, Bursaspor maçıyla takıma dönmeye hazırlanıyor. Devre arası kampında Antalya'da sakatlanan Volkan, teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda eski takımı karşısında formasına kavuşacak.

4 futbolcu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Bursaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens, Ozan Tufan ve Alper Potuk, Süper Lig'de üçer sarı kart gördü. Bu 4 futbolcu, Bursaspor maçında da sarı kart görürse ligin 21. haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Teknik direktör Advocaat'ın, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre takımda tek değişiklik yapması ve Van Persie'nin yokluğunda formayı Brezilyalı santrfor Jose Fernandao'ya teslim etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Moussa Sow ve Fernandao.