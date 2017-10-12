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Fener'e 2 kötü, 1 iyi haber

TFF Tahkim Kurul'u, Fenerbahçeli futbolcular İsmail Köybaşı ve Alper Potuk'un cezalarını onarken, sarı-lacivertli yönetici Önder Fırat'ın 3 aylık cezasını kaldırdı

12 Ekim 2017 Perşembe 17:28
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Fener'e 2 kötü, 1 iyi haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcular İsmail Köybaşı ve Alper Potuk'un cezalarını onarken, sarı-lacivertli yönetici Önder Fırat'ın 3 aylık cezasını kaldırdı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan maçta kırmızı kart gören İsmail Köybaşı ile Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında oyundan ihraç edilen Alper Potuk'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara olan itirazı görüştüğü belirtildi. Tahkim kurulunun, İsmail Köybaşı'nın 2, Alper Potuk'un da bir maçlık men cezasını onadığı bildirildi.

Kurulun ayrıca, Beşiktaş maçı sonrasında soyunma odası koridorlarında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat'a verilen 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasını kaldırdığı duyuruldu. Aynı müsabakada farklı bir nedenle Önder Fırat'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasının ise onandığı aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alper PotukFenerbahçeFutbolİsmail KöybaşıÖnder FıratSÜPERLİGTahkim Kurulu
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