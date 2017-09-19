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Fener'e FIFA'dan müjde

FIFA, Fenerbahçe'nin Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın yaşı nedeniyle yaptığı başvuruyu kabul ettiğini TFF'ye iletti

19 Eylül 2017 Salı 16:08
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Fener'e FIFA'dan müjde

FIFA, 17 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın lisansıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yaptığı başvuruyu kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir. Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibarıyla FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmiştir." denildi. Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkan ancak FIFA'ya yapılan başvurunun cevabının birinci transfer tescil dönemi dolmadan sonuçlanmaması üzerine lisansı çıkarılmayan Eljif Elmas'ın lisansı devre arası transfer döneminde çıkarılacak.

Şu anda 14 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin genç yıldız adayını oynatabilmesi için bir yabancı futbolcusunun lisansını iptal ettirmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Elif Elmas kimdir?

Fenerbahçe'nin bu sezonki transferi olan 17 yaşındaki oyuncuyu yakından tanıyın...

24 Eylül 1999 tarihinde Makedonya'nın Skopje şehrinde dünyaya gelen Elif Elmas, Rabotnicki Kulübü'nün altyapısından yetişti. Orta sahanın göbeğinde ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev yapan Elif Elmas, ilk olarak profesyonel olduğu 2015-16 sezonunda Rabotnicki formasıyla 11 maça çıkıp 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Genç yıldız, geride bıraktığımız sezon ise Makedonya 1. Ligi'nde çıktığı 33 maçta 6 gol atıp 7 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Makedonya U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen Elif Elmas, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da 'En iyi Genç Oyuncu' seçilmişti.

1.82 boyundaki Elif Elmas, genç yaşına rağmen güçlü fizik yapısı, yüksek tekniği ve başarılı oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda gole de yatkın bir oyuncu olarak lanse ediliyor.

Geçtiğimi aylarda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de Türk kökenli olan oyuncuyu A Milli Futbol Takımı'na kazandırmak istediği yönünde haberler çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeEljif ElmasFIFATFF
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