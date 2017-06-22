Fener'e golcülerinden yarar yok

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 sezonda sadece 1 şampiyonluk elde ederken, bu dönemde takıma 7 golcü transferi yaptı.



Moussa Sow, Emanuel Emenike, Henri Bienvenu, Pierre Webo, Robin Van Persie, Jose Fernandao ve Aatıf Chahechouhe gibi golcü isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe , golcülerden beklediği verimi alamadı. Sarı-lacivertliler, şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonunda gol kralı olan Alex de Souza'nın ardından gol kralı çıkaramadı.

Gol krallığı yaşamış 4 oyuncu transfer edildi

Fenerbahçe, son 6 sezonda kariyerinde daha önce gol krallığı yaşamış 4 futbol cuyu transfer etti. Sarı-lacivertliler, ilk olarak 2011-2012 sezonunun devre arasında daha önce Fransa Ligi'nde gol krallığı yaşayan Moussa Sow ile sözleşme imzaladı. Geldiği ilk sezonda taraftarlar tarafından oldukça sevilen Sow, attığı 12 golle başarılı bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin yaşadığı son şampiyonluk olan 2013-2014 sezonunda da hücum hattına önemli zenginlik katan Senegalli futbolcu, değişik pozisyonlarda forma giymesi sebebiyle forvet mevkisinde istikrarı bulamadı.

Van Persie de çözüm olmadı

Sarı-lacivertliler bu dönem içerisinde en ses getiren imzayı ise daha önce İngiltere Premier Lig'de 2 ayrı takımla gol krallığı yaşayan Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie'yi getirerek attı. Forma giydiği 2 sezonda sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda 36 gol kaydeden yıldız futbolcu, bir türlü istikrarı yakalayamadı.

Ligde 20 gole ulaşan yok

Fenerbahçe'de, 2010-2011 sezonunda 28 gol kaydeden Alex de Souza'nın ardından son 6 sezon içerisinde ligde 20 gole ulaşan futbolcu bulunmuyor.