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Fener'e karşı ilk peşindeler

Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın futbolcuları, derbi maçta ilki yaşamak için sahaya çıkacak

21 Eylül 2017 Perşembe 16:54
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Fener'e karşı ilk peşindeler

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan ve daha önce Fenerbahçe derbisine çıkan futbolcular, sarı-lacivertli ekibe karşı gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş'ın şu anki kadrosunda bulunan ve daha önce Fenerbahçe derbisinde görev yapan Adriano Correia, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Anderson Talisca, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Mustafa Pektemek ve Cenk Tosun, gol atma başarısı gösteremedi. Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Gary Medel, Pepe, Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Orkan Çınar da Fenerbahçe'ye karşı forma giyerek ilk gol sevincini yaşamayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynayamayan Caner Erkin ise teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde eski takımına karşı derbi mücadelesinde forma giyecek ve gol arayacak.

Son 5 sezonda gol atanlar gitti

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile son 5 sezonda yaptığı maçta gol atan oyuncular, sonraki sezonlarda takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı takım, son 5 sezonda sarı-lacivertli ekiple yaptığı 11 karşılaşmada 11 gol attı. Beşiktaş'ın bu gollerinin 9'u, Olcay Şahan (2), Hugo Almeida (2), Mario Gomez (2), Mamadou Niang, Ramon Motta ve Vincent Aboubakar'dan geldi. Derbi maçta gol sevinci yaşayan bu futbolcular, şu an takımda bulunmuyor.

Son gol Aboubakar'dan

Beşiktaş adına Fenerbahçe karşısında son golü geçen sezon Vincent Aboubakar kaydetti. Siyah-beyazlı kulübün bir sezonluğuna kiralık olarak transfer ettiği Aboubakar, Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada takımının tek golüne imza attı.

AA

Son Güncelleme: 21.09.2017 16:57
Anahtar Kelimeler:
Vincent AboubakarSporSimon KjaerGölFutbolFenerbahçeCenk TosunBeşiktaş
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