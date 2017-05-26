Fener'e Lens çalımı

Fenerbahçe 'nin yanı sıra Beşiktaş 'la da anılan Lens 'in menajerleri, siyah-beyazlı kulübün yöneticileriyle bir araya geldi. Beşiktaşlı yöneticilerin geçtiğimiz günlerde Kozyatağı'nda bir otelde Lens'in temsilcilerine, oyuncu için 3.3 milyon euro önerdiği belirtildi. SEG Sport Management firmasının yetkililerine Sunderland'in bu transfere bakış açısı soruldu ve bonservisi alınamasa bile Lens'i Beşiktaş'a kiralamak istedikleri ve teknik heyetin bu transferi mutlaka istediği vurgulandı.

TRABZONSPOR DA DEVREDE!

Öte yandan Trabzonspor Yönetimi ise İngiltere'ye giderek Sunderland Yönetimi ile Lens'in bonservisini almak için görüşecek. Bu gelişmeden de haberi olan Lens ve menajerlerinin kesin bir ifadesi var; "İstanbul'un dışına çıkmayız."

FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADI

Lens'in önceliği Fenerbahçe ancak arada büyük fark olursa profesyonelce hareket etmeyi planlıyor. Lens'in menajerleri kulüp ile yaptığı ilk görüşmede 4 milyon Euro isteyince Sarı-lacivertli kulüp çıkmaza girdi. Üstelik bir de 4 yıllık sözleşme istendi. FFP nedeniyle transferde dikkatli hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe Yönetimi 4 yıl için toplam 16 milyon Euroluk talep için şaşkına döndü. Bu arada Sunderland bonservis için 5 milyon Euro'ya kadar düştü.