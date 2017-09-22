Fener'e mutlak galibiyet lazım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sezon başında UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden ve Süper Lig'e de kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde de kazanarak bu sezon ligde ilk defa üst üste 2 galibiyet almak istiyor. İlk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, 8 puanla derbiye Beşiktaş'ın 5 puan gerisine çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Dirar ve Van Persie yok, Skrtel belirsiz

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar ile Robin van Persie, derbide forma giyemeyecek. Bu iki futbolcunun yanı sıra sarı-lacivertlilerde Slovak futbolcu Martin Skrtel'in de durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcunun son durumu maç saatinde belli olacak. Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığından dolayı görev yapamayan Mehmet Topal ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesi durumunda sahada yer alacak.

Kaleci tercihi ve muhtemel 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, derbi için kalede Volkan Demirel ile Carlos Kameni arasında tercih yapacak. Ligde ilk 4 hafta Volkan'a, son maçta ise Kameni'ye şans veren Aykut Kocaman'ın, derbide kaleyi tekrar Volkan'a teslim etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustaedter (Martin Skrtel), Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Giuliano, Vincent Janssen.

Kadıköy'de son 7 resmi maçta galibiyet yok

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 7 resmi maçı da kazanamadı. Kadıköy'de son galibiyetini ligde 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında elde eden Fenerbahçe, iç sahada daha sonra ligde 4, kupada 1, Avrupa'da ise 2 maçı galip bitiremedi. Fenerbahçe 145 gün sonra seyircisi önünde galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

Kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, oynadığı son 17 resmi karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Geçen sezon oynadığı son 8 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 9 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sarı-lacivertliler, en son geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadığı lig müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve kalesinde gol görmemişti.

Volkan Demirel 600. maçı için şans bekliyor

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, derbide forma giymesi durumunda profesyonel kariyerinin 600. resmi maçına çıkacak. İlk profesyonel maçına o zamanki adıyla 2. Lig, şimdiki ismiyle TFF 1. Lig'de 24 Eylül 2000'de Kartalspor formasıyla Sarıyer karşısında çıkan Volkan, kariyerinde 17 yılda 599 kez sahada yer aldı.

Son 8 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe, oynadığı son 8 derbi maçı da kaybetmedi. Son olarak 27 Eylül 2015'te deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 derbide dörder galibiyet ve beraberlik aldı. Fenerbahçe bu maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın filelerine toplam 8 gol atarken sadece 2 gol yedi ve 6 derbide kalesini gole kapattı.