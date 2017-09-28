Fener'e sürprize hazırlanıyorlar

Süper Lig'de iç sahada puan kaybı yaşamayan 3 takımdan biri olan Teleset Mobilya Akhisarspor, 7. haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İlk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Teleset Mobilya Akhisarspor, 7. haftaya 10 puan ve averajla 7. sırada girdi. Deplasmandaki 3 maçta sadece 1 puan alan yeşil-siyahlı takım, iç sahada ise 3 maçını kayıpsız geçti. Ege temsilcisi, ligde Beşiktaş ve Galatasaray'la kendi evinde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un konuğu Fenerbahçe ise ligde son 2 maçını kazandı. Galatasaray'la deplasmanda yenilgisi olmayan iki takımdan biri olan sarı-lacivertli ekip, 11 puan ve averajla 4. durumda bulunuyor. Son antrenmanını bugün yapacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da genç futbolcu Hasan Ali Adıgüzel dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ege temsilcisinde 3 sarı kartı bulunan Ömer Bayram, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.