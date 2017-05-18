Fener efsanesi vefat etti

Fenerbahçe tarihinin en efsane sezonunun teknik direktörü Todor Veselinovic, 86 yaşında hayatını kaybetti.
1948-68 tarihleri arasındaki futbolculuk kariyeri boyunca golcülüğüyle akıllara kazınan Veselinovic, özellikle Yugoslavya Milli Takımı formasıyla çıktığı 37 maçta 28 gol atmasıyla oyuncu olarak akıllarda kaldı. 1954 ve 1958 Dünya Kupası'na katılan Veselinovic emekliliğiyle beraber başladığı teknik direktörlük kariyerinde üç farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştırdı. 1984-85 yılında Fenerbahçe'yle ilk şampiyonluğunu kazanan Veselinovic, 1988-89 sezonunda 103 gol atarak futbol tarihimize kazınan sarı-lacivertlilerin başındaki teknik direktördü. Atina'da bir hastanede hayata veda eden Sırp teknik direktör için Fenerbahçe de bir baş sağlığı mesajı yayınladı ve şu ifadeleri kullandı: "Acılarını en içten duygularımızla paylaştığımız hayatını kaybeden Todor Veselinovic’in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Veselinovic’in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."