Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fener efsanesi vefat etti

Fenerbahçe tarihinin efsane isimlerinden eski teknik direktör Todor Veselinovic hayata gözlerini yumdu

Bu haber kez okundu.

Fener efsanesi vefat etti

Fenerbahçe tarihinin en efsane sezonunun teknik direktörü Todor Veselinovic, 86 yaşında hayatını kaybetti.

1948-68 tarihleri arasındaki futbolculuk kariyeri boyunca golcülüğüyle akıllara kazınan Veselinovic, özellikle Yugoslavya Milli Takımı formasıyla çıktığı 37 maçta 28 gol atmasıyla oyuncu olarak akıllarda kaldı. 1954 ve 1958 Dünya Kupası'na katılan Veselinovic emekliliğiyle beraber başladığı teknik direktörlük kariyerinde üç farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştırdı. 1984-85 yılında Fenerbahçe'yle ilk şampiyonluğunu kazanan Veselinovic, 1988-89 sezonunda 103 gol atarak futbol tarihimize kazınan sarı-lacivertlilerin başındaki teknik direktördü. Atina'da bir hastanede hayata veda eden Sırp teknik direktör için Fenerbahçe de bir baş sağlığı mesajı yayınladı ve şu ifadeleri kullandı: "Acılarını en içten duygularımızla paylaştığımız hayatını kaybeden Todor Veselinovic’in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Veselinovic’in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeTodor VeselinovicVefat Etti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100